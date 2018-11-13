Александр Кержаков рассказал, что сын не узнает свою мать Милану





В ноябре Александр Кержаков инициировал обжалование решения Петроградского суда, которое рассмотрят 15 ноября этого года. В то же время футболист поделился подробностями отношений с Миланой Тюльпановой.Александр делится сомнениями по поводу желания Миланы видеть сына. В частности, она не явилась на запланированную с малышом встречу и вообще не выходила на связь, впоследствии объяснив свое отсутствие болезнью. Футболист уточняет, что его бывшая супруга всё же виделась с сыном дважды в присутствии детского психолога. Малыш при этом вёл себя с ней как с посторонним человеком, что, по словам Александра, и не удивительно, так как он не видел её почти полгода.Милана Тюльпанова уверена, что отец специально настраивает ребёнка против неё. Детский психолог же объяснил ей, что такого малыша ещё невозможно в чём-то убедить. Но женщина осталась при своём мнении и продолжает обвинять мужа.Напомним, скандал в семье футболиста Александра Кержакова разразился по возвращении его жены из Таиланда, где она проходила реабилитацию. Ещё тогда она сообщила прессе, что муж запрещает ей видеться с сыном, но после защиты Александра Яной Рудковской призналась, что её слова были ложью.