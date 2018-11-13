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Александр Кержаков рассказал, что сын не узнает свою мать Милану

Вокруг бракоразводного процесса футболиста Александра Кержакова и дочери покойного российского политика Вадима Тюльпанова Миланы Кержаковой не утихают скандалы. В октябре суд постановил вернуть полуторагодовалого Артемия матери, однако Кержаков не согласен с таким решением и заявил, что не отдаст ребёнка наркозависимой женщине.

Александр Кержаков рассказал, что сын не узнает свою мать Милану

В ноябре Александр Кержаков инициировал обжалование решения Петроградского суда, которое рассмотрят 15 ноября этого года. В то же время футболист поделился подробностями отношений с Миланой Тюльпановой.

Александр делится сомнениями по поводу желания Миланы видеть сына. В частности, она не явилась на запланированную с малышом встречу и вообще не выходила на связь, впоследствии объяснив свое отсутствие болезнью. Футболист уточняет, что его бывшая супруга всё же виделась с сыном дважды в присутствии детского психолога. Малыш при этом вёл себя с ней как с посторонним человеком, что, по словам Александра, и не удивительно, так как он не видел её почти полгода.

Александр Кержаков рассказал, что сын не узнает свою мать Милану

Милана Тюльпанова уверена, что отец специально настраивает ребёнка против неё. Детский психолог же объяснил ей, что такого малыша ещё невозможно в чём-то убедить. Но женщина осталась при своём мнении и продолжает обвинять мужа.

Напомним, скандал в семье футболиста Александра Кержакова разразился по возвращении его жены из Таиланда, где она проходила реабилитацию. Ещё тогда она сообщила прессе, что муж запрещает ей видеться с сыном, но после защиты Александра Яной Рудковской призналась, что её слова были ложью.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 05:05

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