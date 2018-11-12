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В России поднялись цены на модели Subaru Legacy, XV и Outback

В ноябре эксперты зафиксировали подорожание автомобилей Subaru на рынке России. Японская компания решила поднять цены на кроссовер XV, седан Legacy и универсал Outback, добавив к стоимости всех модификаций моделей в среднем по 20 000 рублей.

В России поднялись цены на модели Subaru Legacy, XV и Outback

Subaru Legacy в России представлен в двух полноприводных версиях, оснащенных бензиновым 2,5-литровым двигателем на 175 л. с. и вариаторной трансмиссией. Новый ценник седана стартует от 2 149 000 и 2 299 000 рублей.

Subaru XV в базовой комплектации, имеющей 1,6-литровый мотор на 114 л. с и полный привод, можно приобрести за сумму от 1 659 000 рублей. Стоимость топ-модификации компактного кроссовера с 2,0-литровым агрегатом на 150 л. с. обойдется почти в 2 130 000 рублей.

Подорожали и оба варианта модели Outback. Цена полноприводного универсала с 2,5-литровым двигателем на 175 л. с. стартует от 2 559 000 рублей, а за версию с 3,6-литровым мотором придется заплатить до 3 410 000 рублей.

Согласно оценке экспертов, в среднем указанные автомобили бренда Subaru прибавили в стоимости в ноябре порядка 20 000 рублей. За прошедший период 2018 года дилерам японского автопредприятия удалось продать 6232 машины, что на 35% больше показателя годичной давности.



 
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Экономика
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:40

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