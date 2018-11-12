В Дагестане три человека погибли в ДТП с автобусом и Lada Priora





Авария случилась в Кизлярском районе на 333-м километре автотрассы «Кавказ» примерно в 17:45 по московскому времени. По предварительным данным, Lada Priora оказалась на встречной полосе движения, где водителю не удалось избежать столкновения с автобусом.Известно, что травмы получил водитель автобуса. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.