В Дагестане три человека погибли в ДТП с автобусом и Lada Priora
В Дагестане три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом и Lada Priora. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, все погибшие находились в легковом автомобиле.
Авария случилась в Кизлярском районе на 333-м километре автотрассы «Кавказ» примерно в 17:45 по московскому времени. По предварительным данным, Lada Priora оказалась на встречной полосе движения, где водителю не удалось избежать столкновения с автобусом.
Известно, что травмы получил водитель автобуса. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.
Авария случилась в Кизлярском районе на 333-м километре автотрассы «Кавказ» примерно в 17:45 по московскому времени. По предварительным данным, Lada Priora оказалась на встречной полосе движения, где водителю не удалось избежать столкновения с автобусом.
Известно, что травмы получил водитель автобуса. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:48