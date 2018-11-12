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В Дагестане три человека погибли в ДТП с автобусом и Lada Priora

В Дагестане три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом и Lada Priora. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, все погибшие находились в легковом автомобиле.

В Дагестане три человека погибли в ДТП с автобусом и Lada Priora

Авария случилась в Кизлярском районе на 333-м километре автотрассы «Кавказ» примерно в 17:45 по московскому времени. По предварительным данным, Lada Priora оказалась на встречной полосе движения, где водителю не удалось избежать столкновения с автобусом.

Известно, что травмы получил водитель автобуса. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:48

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