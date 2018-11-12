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В Париже не озвучили письма солдат из России, но Кремль зла не держит

В Париже на прошедшем мероприятии в честь 100-летия с дня завершения Первой мировой войны участники не озвучили письма солдат России. Инцидент, заинтересовавший многих, прокомментировал Дмитрий Песков, который отметил, что на французов Кремль зла не держит.

В Париже не озвучили письма солдат из России, но Кремль зла не держит

Вчера, 11 ноября, в главном французском городе рядом с Триумфальной аркой состоялась масштабное мероприятие в честь 100-летия с дня завершения Первой мировой войны. Именно там несколько выпускников зачитали перед публикой письма очевидцев перемирия, включая письма французского и британского солдата, рабочего из Китая и простой девушки-француженки. Только письма русских солдат никто не зачитал.

Это заметили и в Кремле, где, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с понимаем отнеслись к выбору организаторов церемонии.

Кроме того он добавил, что французский народ и без того помнит и чтит подвиг русских солдат, совершённый ради спасения своей страны.



 
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Общество
Добавил: Oksana Сегодня, 19:20

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