



Вчера, 11 ноября, в главном французском городе рядом с Триумфальной аркой состоялась масштабное мероприятие в честь 100-летия с дня завершения Первой мировой войны. Именно там несколько выпускников зачитали перед публикой письма очевидцев перемирия, включая письма французского и британского солдата, рабочего из Китая и простой девушки-француженки. Только письма русских солдат никто не зачитал.Это заметили и в Кремле, где, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, с понимаем отнеслись к выбору организаторов церемонии.Кроме того он добавил, что французский народ и без того помнит и чтит подвиг русских солдат, совершённый ради спасения своей страны.