В Италии огромный трюфель продали за 85 тысяч евро





Известно лишь, что новый владелец огромного деликатеса является жителем Гонконга. Высокая цена обусловлена тем, что аукцион был благотворительным, и 100 грамм гриба стоили 10000 евро. А ценность трюфеля определяется его размерами, отметили представители аукциона.Что же касается остальных лотов, то их вес не превышал 20 грамм, а цена за 100 грамм плодового тела составила в среднем 350 евро.Данный вид гриба пользуется популярностью на подобных мероприятиях. Например, в 2013 году за 2 гриба отдали $90000, а еще раньше в 2010 такое же количество ушло с молотка на аукционе итальянской Тосканы за $330000. Пожалуй, самым удивительным стал аукцион Sotheby's, проходивший в 2014 году в Нью-Йорке (США). Вес трюфеля составил почти 2 килограмма, а новый владелец отдал за него $61250.