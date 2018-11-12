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В Италии огромный трюфель продали за 85 тысяч евро

На аукционе белого трюфеля, состоявшегося в городке Альба (Пьемонт, Италия), был продан гриб весом 850 г. Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, отдал за него 85000 евро, передает французское агентство Agence France-Presse. Самый «тяжелый» гриб был куплен 4 года назад, его вес составил 1,89 кг.

В Италии огромный трюфель продали за 85 тысяч евро

Известно лишь, что новый владелец огромного деликатеса является жителем Гонконга. Высокая цена обусловлена тем, что аукцион был благотворительным, и 100 грамм гриба стоили 10000 евро. А ценность трюфеля определяется его размерами, отметили представители аукциона.

Что же касается остальных лотов, то их вес не превышал 20 грамм, а цена за 100 грамм плодового тела составила в среднем 350 евро.

Данный вид гриба пользуется популярностью на подобных мероприятиях. Например, в 2013 году за 2 гриба отдали $90000, а еще раньше в 2010 такое же количество ушло с молотка на аукционе итальянской Тосканы за $330000. Пожалуй, самым удивительным стал аукцион Sotheby's, проходивший в 2014 году в Нью-Йорке (США). Вес трюфеля составил почти 2 килограмма, а новый владелец отдал за него $61250.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:05

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