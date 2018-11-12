Началось финальное голосование по выбору имен для 47 аэропортов России
Началось финальное голосование по выбору имен для 47 аэропортов России, принять участие в котором может каждый житель страны. 12 ноября секретарем Общественной палаты РФ Валерием Фадеевым и гендиректором ВЦИОМ Валерием Федоровым был представлен итоговый перечень из 123 имен, способных стать официальными названиями почти пяти десятка отечественных воздушных гаваней.
В списке значатся 33 деятеля искусства, 23 знаменитых полководца, 19 известных людей, чья деятельность напрямую связана с небом. Как сообщает «ПолитЭксперт», аэропорт Домодедово может быть назван в честь Георгия Жукова, Михаила Кутузова, Михаила Ломоносова либо Георгия Примакова.
Питерский аэропорт Пулково может получить имя в честь Александра Невского, Петра Великого либо Александра Пушкина.
В списке значатся 33 деятеля искусства, 23 знаменитых полководца, 19 известных людей, чья деятельность напрямую связана с небом. Как сообщает «ПолитЭксперт», аэропорт Домодедово может быть назван в честь Георгия Жукова, Михаила Кутузова, Михаила Ломоносова либо Георгия Примакова.
Питерский аэропорт Пулково может получить имя в честь Александра Невского, Петра Великого либо Александра Пушкина.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:38