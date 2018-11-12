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Началось финальное голосование по выбору имен для 47 аэропортов России

Началось финальное голосование по выбору имен для 47 аэропортов России, принять участие в котором может каждый житель страны. 12 ноября секретарем Общественной палаты РФ Валерием Фадеевым и гендиректором ВЦИОМ Валерием Федоровым был представлен итоговый перечень из 123 имен, способных стать официальными названиями почти пяти десятка отечественных воздушных гаваней.

Началось финальное голосование по выбору имен для 47 аэропортов России

В списке значатся 33 деятеля искусства, 23 знаменитых полководца, 19 известных людей, чья деятельность напрямую связана с небом. Как сообщает «ПолитЭксперт», аэропорт Домодедово может быть назван в честь Георгия Жукова, Михаила Кутузова, Михаила Ломоносова либо Георгия Примакова.

Питерский аэропорт Пулково может получить имя в честь Александра Невского, Петра Великого либо Александра Пушкина.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:38

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