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Поклонники не оценили смену имиджа Надежды Бабкиной и сравнили её с Леонтьевым

Недавно Надежда Бабкина предстала перед своими подписчиками в Instagram в новом образе. Не все смогли положительно оценить смену имиджа певицы, раскритиковав её короткие кудряшки и сравнив при этом с Валерием Леонтьевым.

Поклонники не оценили смену имиджа Надежды Бабкиной и сравнили её с Леонтьевым

Надежда Бабкина – известная модница, часто экспериментирующая с внешним видом. После возвращения в Москву из Италии, где она отдыхала с сыном и внуками, певица решила представить на суд поклонников новый образ. На своей странице в Instagram Надежда Георгиевна разместила новые фотографии, сделанные на съёмках передачи «Модный приговор», где она защищает героинь от модных критиков.

На фото Бабкина в атласном платье, с массивными украшениями и короткими кудрявыми волосами. Далеко не всем поклонникам певицы пришёлся по душе её новый образ. Некоторые раскритиковали его, отметив, что она стала копией известного певца Валерия Леонтьева. Другие же отметили стильность наряда и украшений, не акцентировав внимание на причёске.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:45

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