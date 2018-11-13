Компания MG собирается презентовать электроверсию компакт-кросса MG ZS





Производителем отмечается, что модель должна в итоге продаваться на китайском, британском рынке, а также в некоторых европейских государствах, где наблюдается увеличение спроса на «зеленые» автомобили. Кроссовер наделят единственным электрическим двигателем на 150 л.с. Комплект АКБ обеспечит без подзарядки запас хода в 335 км. В электрической версии должны изменить переднюю часть кузова (решётку радиатора и форму бампера). Изменения в интерьере должны оказаться минимальными. Длина авто на 4310 мм позволит комфортно расположится в салоне пятерым пассажирам. Стандартный кроссовер MG ZS обладает 1.5-литровым «атмосферником» на 120 л.с., который дефорсирован для британского авторынка до 106 л.с., а также работает только с «механикой». В КНР имеется модификация с четырехдиапазонным «автоматом». В данном случае альтернативой является 1.0-литровый мотор на 125 л.с. (в Европе - 111 л.с.), который работает с роботизированной КПП.Расценка MG ZS на британском рынке начинается с 12 500 фунтов (около 1 100 000 млн. руб. по текущему курсу). В свою очередь электромобиль окажется намного дороже. Продажи модели начинаются в 2019 году.