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Компания MG собирается презентовать электроверсию компакт-кросса MG ZS

Британская компания MG, которая принадлежит китайскому автогиганту SAIC, собирается на ближайшем автосалоне в Гуанчжоу презентовать электрифицированную версию компактного кросса MG ZS.

Компания MG собирается презентовать электроверсию компакт-кросса MG ZS

Производителем отмечается, что модель должна в итоге продаваться на китайском, британском рынке, а также в некоторых европейских государствах, где наблюдается увеличение спроса на «зеленые» автомобили. Кроссовер наделят единственным электрическим двигателем на 150 л.с. Комплект АКБ обеспечит без подзарядки запас хода в 335 км. В электрической версии должны изменить переднюю часть кузова (решётку радиатора и форму бампера). Изменения в интерьере должны оказаться минимальными. Длина авто на 4310 мм позволит комфортно расположится в салоне пятерым пассажирам. Стандартный кроссовер MG ZS обладает 1.5-литровым «атмосферником» на 120 л.с., который дефорсирован для британского авторынка до 106 л.с., а также работает только с «механикой». В КНР имеется модификация с четырехдиапазонным «автоматом». В данном случае альтернативой является 1.0-литровый мотор на 125 л.с. (в Европе - 111 л.с.), который работает с роботизированной КПП.

Расценка MG ZS на британском рынке начинается с 12 500 фунтов (около 1 100 000 млн. руб. по текущему курсу). В свою очередь электромобиль окажется намного дороже. Продажи модели начинаются в 2019 году.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:05

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