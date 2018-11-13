Основатель Twitter снова заявил о введении функции редактирования твитов
Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси дал конференцию в индийской столице Нью-Дели. В ходе беседы он сообщил, что теперь интернет-пользователи смогут редактировать свои твиты, передает портал The Next Web.
По словам Дорси возможность редактирования пользователи просили уже очень давно, и вот теперь он решил воплотить эту просьбу в жизнь. Однако время для исправления ошибок будет фиксированным, поскольку он не хочет давать возможность отказываться от своих слов известным деятелям или политикам.
Напомним, что обещание ввести подобную функцию пользователи слышат уже почти 2 года. Впервые Джек Дорси о ней заговорил в 2016 году.
По словам Дорси возможность редактирования пользователи просили уже очень давно, и вот теперь он решил воплотить эту просьбу в жизнь. Однако время для исправления ошибок будет фиксированным, поскольку он не хочет давать возможность отказываться от своих слов известным деятелям или политикам.
Напомним, что обещание ввести подобную функцию пользователи слышат уже почти 2 года. Впервые Джек Дорси о ней заговорил в 2016 году.
Общество / Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:05