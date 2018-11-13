Основатель Twitter снова заявил о введении функции редактирования твитов





По словам Дорси возможность редактирования пользователи просили уже очень давно, и вот теперь он решил воплотить эту просьбу в жизнь. Однако время для исправления ошибок будет фиксированным, поскольку он не хочет давать возможность отказываться от своих слов известным деятелям или политикам.Напомним, что обещание ввести подобную функцию пользователи слышат уже почти 2 года. Впервые Джек Дорси о ней заговорил в 2016 году.