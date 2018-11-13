Подруга Николая Караченцова Елена Суржикова выпустит роман-автобиографию о покойном актере





Свою книгу Елена Суржикова начала писать давно. Задумывалась она как небольшое эссе, но после автокатастрофы, в которую актёр попал в 2005 году, поняла, что это непременно должен быть роман-автобиография. Название «Гром небесный», по словам автора, не случайно, ведь именно так можно охарактеризовать их знакомство. Николай Караченцов очень помог Елене в сложных жизненных обстоятельствах.В романе Елена Суржикова описывает знакомство с великим актёром и его женой, раскрывает читателю ранее неизвестные факты из его биографии, детализирует человеческие качества. Сейчас автор ведёт переговоры с издательством и не исключено, что в ближайшем будущем он будет опубликован. Не исключают также, что по мотивам романа будет снят фильм или сериал. Суржикова готова приступить к написанию сценария.