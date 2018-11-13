Подруга Николая Караченцова Елена Суржикова выпустит роман-автобиографию о покойном актере
Друг семьи умершего недавно известного актёра Николая Караченцова, поэтесса и композитор Елена Суржикова рассказала о том, что вскоре увидит свет её роман-автобиография «Гром небесный». В книге читатели увидят актёра глазами его близких друзей, увидят его таким, каким Николая Петровича знали единицы.
Свою книгу Елена Суржикова начала писать давно. Задумывалась она как небольшое эссе, но после автокатастрофы, в которую актёр попал в 2005 году, поняла, что это непременно должен быть роман-автобиография. Название «Гром небесный», по словам автора, не случайно, ведь именно так можно охарактеризовать их знакомство. Николай Караченцов очень помог Елене в сложных жизненных обстоятельствах.
В романе Елена Суржикова описывает знакомство с великим актёром и его женой, раскрывает читателю ранее неизвестные факты из его биографии, детализирует человеческие качества. Сейчас автор ведёт переговоры с издательством и не исключено, что в ближайшем будущем он будет опубликован. Не исключают также, что по мотивам романа будет снят фильм или сериал. Суржикова готова приступить к написанию сценария.
Свою книгу Елена Суржикова начала писать давно. Задумывалась она как небольшое эссе, но после автокатастрофы, в которую актёр попал в 2005 году, поняла, что это непременно должен быть роман-автобиография. Название «Гром небесный», по словам автора, не случайно, ведь именно так можно охарактеризовать их знакомство. Николай Караченцов очень помог Елене в сложных жизненных обстоятельствах.
В романе Елена Суржикова описывает знакомство с великим актёром и его женой, раскрывает читателю ранее неизвестные факты из его биографии, детализирует человеческие качества. Сейчас автор ведёт переговоры с издательством и не исключено, что в ближайшем будущем он будет опубликован. Не исключают также, что по мотивам романа будет снят фильм или сериал. Суржикова готова приступить к написанию сценария.