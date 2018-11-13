АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат бактериями и токсинами
EUR 76.09 USD 67.52
Курс валют на 13.11.2018

Подруга Николая Караченцова Елена Суржикова выпустит роман-автобиографию о покойном актере

Друг семьи умершего недавно известного актёра Николая Караченцова, поэтесса и композитор Елена Суржикова рассказала о том, что вскоре увидит свет её роман-автобиография «Гром небесный». В книге читатели увидят актёра глазами его близких друзей, увидят его таким, каким Николая Петровича знали единицы.

Подруга Николая Караченцова Елена Суржикова выпустит роман-автобиографию о покойном актере

Свою книгу Елена Суржикова начала писать давно. Задумывалась она как небольшое эссе, но после автокатастрофы, в которую актёр попал в 2005 году, поняла, что это непременно должен быть роман-автобиография. Название «Гром небесный», по словам автора, не случайно, ведь именно так можно охарактеризовать их знакомство. Николай Караченцов очень помог Елене в сложных жизненных обстоятельствах.

В романе Елена Суржикова описывает знакомство с великим актёром и его женой, раскрывает читателю ранее неизвестные факты из его биографии, детализирует человеческие качества. Сейчас автор ведёт переговоры с издательством и не исключено, что в ближайшем будущем он будет опубликован. Не исключают также, что по мотивам романа будет снят фильм или сериал. Суржикова готова приступить к написанию сценария.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 02:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания MG собирается презентовать электроверсию
Подруга Николая Караченцова Елена Суржикова
Основатель Twitter снова заявил о введении
Гибридные премиум-кроссоверы BMW X3 xDrive30e и
Лолита Милявская призналась, что хочет чтобы её
Учёные открыли новый вид птицы-гибрида с тремя
Тестирование сверхмощного Volkswagen T-Roc в
Один из магазинов Тимати подвергся хулиганскому
Стали известны 10 скрытых причин дефицита
Магниты, клей: Эксперты iFixit были разочарованы
Компании Xiaomi начала производить туалетную
Студия Disney представила первый трейлер
Пятилетний чеченец отжался 4105 раз и побил
Сенатор Петренко прокомментировала скандал с
В России поднялись цены на модели Subaru Legacy,
Huawei анонсировал новый смартфон семейства Honor
В Париже не озвучили письма солдат из России, но
В Италии огромный трюфель продали за 85 тысяч евро
В Дагестане три человека погибли в ДТП с
Поклонники не оценили смену имиджа Надежды
Началось финальное голосование по выбору имен для
Масштабный лесной пожар в Калифорнии уничтожил
Компания Apple оформила патент на изготовление
Корпорация Microsoft назвала Xbox One X лучшей
Рита Дакота рассказала, что обрела счастье на
Жених Марины Тристановны хочет купить квартиру
Учёные создали «квантовый компас», работающий без
Муж Собчак Виторган признался, что в 90-е «кинул»
Появилась информация о технических
Учёные предложили новую теорию происхождения воды
Просмотреть все новости