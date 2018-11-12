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Жених Марины Тристановны хочет купить квартиру Тате Блюменкранц

Экс-участница проекта «ДОМ-2» Тата Блюменкранц отлично себя чувствует за Периметром и ни в чем себе не отказывает, при этом ее мама Марина Тристановна настаивает на переезде дочери в другую страну или хотя бы в Воронеж, а ее ухажер готов купить молодой маме квартиру.

Сама Тата намерена в ближайшее время начать работать, а дочку определить в детсад, но бабушка Марина Тристановна придерживается другого мнения и предлагает дочери переехать на зиму во Вьетнам или в Воронеж, где живет кавалер Абрамсон-старшей Александр.

Жених Марины Тристановны хочет купить квартиру Тате Блюменкранц

Мужчина готов купить для падчерицы квартиру в Воронеже, лишь бы она чувствовала себя комфортно и была рядом с ними.

Жених Марины Тристановны хочет купить квартиру Тате Блюменкранц

Тата отказывается от жилья в Воронеже, а Марина Тристановна признает, что это пока лишь слова со стороны бойфренда, но ей приятно было услышать такое предложение от Александра, и вопрос пока остается открытым.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:31

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