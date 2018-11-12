Лолита Милявская призналась, что хочет чтобы её кремировали после смерти





По словам певицы, она уже оставила распоряжения родственникам по поводу кремации в случае своей смерти. Лолита пожелала, чтобы её прах разделили на три части. Одну из них она просит развеять на Розовой горе в Болгарии, где у певицы собственный дом. Вторую – в московском Лялином переулке, где она живёт. И третью – в Мукачево на Украине, где родилась Милявская.Чем навеяны подобные пожелания, Лолита не уточнила. Известно только, что это похоже на последнюю волю оперного певца Дмитрия Хворостовского, умершего в ноябре 2017 года от онкологической болезни. Он также завещал разделить свой прах и захоронить на родине в Красноярске и в Москве.В одном из интервью Лолита Милявская признавалась о перенесённых в прошлом тяжёлых заболеваниях и серьёзных зависимостях. Сейчас певица отлично себя чувствует, но, несмотря на это, задумывается о тщетности бытия.