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Лолита Милявская призналась, что хочет чтобы её кремировали после смерти

На днях популярная певица Лолита Милявская отпразднует свой юбилейный 55-ый день рождения. Несмотря на сравнительно ещё не большой возраст, она призналась, что иногда задумывается о смерти, и ей хотелось бы, чтобы её кремировали, как знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Лолита Милявская призналась, что хочет чтобы её кремировали после смерти

По словам певицы, она уже оставила распоряжения родственникам по поводу кремации в случае своей смерти. Лолита пожелала, чтобы её прах разделили на три части. Одну из них она просит развеять на Розовой горе в Болгарии, где у певицы собственный дом. Вторую – в московском Лялином переулке, где она живёт. И третью – в Мукачево на Украине, где родилась Милявская.

Чем навеяны подобные пожелания, Лолита не уточнила. Известно только, что это похоже на последнюю волю оперного певца Дмитрия Хворостовского, умершего в ноябре 2017 года от онкологической болезни. Он также завещал разделить свой прах и захоронить на родине в Красноярске и в Москве.

В одном из интервью Лолита Милявская признавалась о перенесённых в прошлом тяжёлых заболеваниях и серьёзных зависимостях. Сейчас певица отлично себя чувствует, но, несмотря на это, задумывается о тщетности бытия.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Вчера, 23:05

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