Муж Собчак Виторган признался, что в 90-е «кинул» омских предпринимателей

«Мы умудрились продать в трех городах один и тот же вагон», - рассказал российский актер в интервью для YouTube «А Поговорить?».

«Не нашли, но теперь найдут», - с улыбкой ответил ведущей муж Ксении Собчак.

«Я, честно говоря, всегда говорил, что так и будет», - заявил Максим Виторган ведущей «А Поговорить?» Ирине Шихман.





Последним гостем интервью-шоу на YouTube «А Поговорить?» стал популярный актер, режиссер-постановщик и супруг бывшего кандидата в президенты России 2018 Максим Виторган.Во время интервью муж Ксении Собчак не только опроверг слухи о беременности жены, но и вспомнил свою жизнь в тяжелые 90-е года. По словам Виторгана, в те времена он решил уйти из театра, что и стало причиной того, что он остался без постоянного заработка.В результате актеру пришлось думать, как обеспечить ребенка всем тем, в чем он нуждается. Другого выхода, как принять участие в некой «авантюре», чтобы заработать денег, Максиму так и не удалось отыскать.По словам супруга Ксении Собчак, стремление заработать привели к тому, что у него появились сомнительные знакомства. К примеру, Виторган с приятелями продавали один вагон просроченного баночного бельгийского пива по железному пути из Омска в Иркутск.Как выяснилось, Максим Виторган просто продавал этот вагон в одном городе и тут же уезжал с ним в другой. Конечно же, что ведущая шоу не могла не поинтересоваться у знаменитости, нашли ли их те самые предприниматели, которые покупали тот «вагон».К слову, также в беседе с ведущей Виторган признался, что считает свою супругу безумной матерью и подчеркнул, что он не одобряет стремление Собчак постоянно публиковать у себя на страничке в Instagram фотографии их общего сына Платона.После выхода в YouTube интервью-шоу с участием мужа Ксении Собчак, Сеть буквально «взорвалась». Интернет-пользователи активно обсуждают слова Виторгана о беременности жены, у некоторых даже возникли мысли о том, что актер усомнился в своем отцовстве.