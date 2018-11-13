Ученые рассказали, какая диета поможет похудеть и улучшить финансовое положение





Эксперты считают, что стройная фигура и отменное здоровье, могут быть основополагающим фактором для успешной карьеры. Чтобы стать на путь к идеальной фигуре, стоит заменить вредную еду с высоким содержанием калорий на здоровую. В меню должны преобладать салаты, заправленные бальзамическим уксусом, куриные яйца, содержащиеся в семенах белки и продукты, богатые на ненасыщенную жирную кислоту Омега-3. Не стоит забывать про витамины, а количество приемов пищи за день должно быть не меньше 5. Что касается кофеина, то ему сопутствует употребление сахара, что также может препятствовать похудению. Поэтому его стоит исключить совсем. Если человек берет обед с собой на работу или покупает его в столовой, то необходимо позаботиться о втором приеме пищи в 4 часа дня. Это могут быть суши, мясо тушеное с овощами или салат из курицы.Ученые также предупредили о микроволновых печах, которые «воруют» все витамины из еды. Если других вариантов разогреть еду нет, тогда нужно брать с собой фрукты или овощи в сыром виде. Занятия спортом не менее получаса обязательно, в рабочее время также можно найти несколько минут, чтобы сделать несколько приседаний и отжимов. Чтобы отслеживать свои успехи, нужно ежедневно измерять объем талии.