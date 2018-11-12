Учёные открыли новый вид птицы-гибрида с тремя типами генов





Специалисты в области орнитологии заинтересовались птицей, замеченной в Пенсильвании, которая имела непривычный для камышовок окрас перьев. Эксперты приманили особь записью звуков её сородичей и смогли провести ряд безопасных исследований, включая изучение ДНК-структуры и забор анализа крови. Оказалось, что «странная» птица является гибридом сразу трёх видов камышовок. Благодаря изучению генов, учёные выяснили, что рождена она была от матери-гибрида, чья ДНК имела в себе два типа генов, и отца совершенно другого вида. Пойманный экземпляр после изучения окольцевали и снова отпустили в местность, где птица была замечена.Орнитологи считают, что редкое ранее явление скрещивания двух и более видов птиц встречается всё чаще, а объясняют это резким сокращением их популяции, из-за чего разные виды вынуждены искать себе партнёра не из «своих».