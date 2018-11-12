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Компании Xiaomi начала производить туалетную бумагу

Представители компании Xiaomi продемонстрировали пользователям туалетную бумагу собственного производства. Новый продукт под названием Wuro Xiujia не относится к бюджетным товарам, его производитель предлагает значительно дороже аналогов.

Компании Xiaomi начала производить туалетную бумагу

Туалетная бумага Xiaomi Wuro Xiujia выпускается в двух расцветках - это классический белый вариант и светло-коричневый, который изготавливается из бамбукового волокна. Продукт имеет 4 слоя утолщения, хорошо впитывает жидкость, не включает вредных добавок и отличается прочностью. Производители позиционируют туалетную бумагу в качестве отличного средства гигиены для беременных женщин и маленьких детей.


Приобрести туалетную бумагу Xiaomi Wuro Xiujia можно уже сегодня, стоимость комплекта составляет 6,66 долларов, в него входит один рулон обычной и один рулон бамбуковой бумаги. Вместе с новинкой компания Xiaomi покупателям предлагает приобрести «умную» крышку для унитаза Tinymu Smart Toilet Seat.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 20:05

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