Компании Xiaomi начала производить туалетную бумагу





Туалетная бумага Xiaomi Wuro Xiujia выпускается в двух расцветках - это классический белый вариант и светло-коричневый, который изготавливается из бамбукового волокна. Продукт имеет 4 слоя утолщения, хорошо впитывает жидкость, не включает вредных добавок и отличается прочностью. Производители позиционируют туалетную бумагу в качестве отличного средства гигиены для беременных женщин и маленьких детей.Приобрести туалетную бумагу Xiaomi Wuro Xiujia можно уже сегодня, стоимость комплекта составляет 6,66 долларов, в него входит один рулон обычной и один рулон бамбуковой бумаги. Вместе с новинкой компания Xiaomi покупателям предлагает приобрести «умную» крышку для унитаза Tinymu Smart Toilet Seat.