Учёные: Смартфоны наносят экологии очень большой вред
Учёные сообщают, что смартфоны наносят экологии очень большой вред. Экологи советуют реже приобретать смартфоны, чтобы сохранить природу.
Канадские специалисты Университета Макмастерa сделали вывод, что в случае дальнейшего производства смартфонов вредные выбросы в ближайшие двадцать лет серьёзно вырастут. Эксперты отмечают, что на производство современных смартфонов в настоящее время приходится около одного процента от всего объёма всех выбросов в атмосферу углекислого газа. Специалисты подсчитали, что данный показатель к 2040 году увеличится до 14 процентов. Этому причиной является "грязное" производство девайсов, небольшой жизненный срок современных смартфонов. Научные деятели заметили, что 85 – 95 процентов опасных выбросов в земную атмосферу от одного мобильного гаджета происходит в ходе его производства. Вследствие этого специалисты советуют более осознанно относиться к экологии, а также реже менять смартфоны.
Накануне стало известно, что учёные научились отходы из пластиковых бутылок превращать в теплоизоляцию для сохранения земной экологии.
Канадские специалисты Университета Макмастерa сделали вывод, что в случае дальнейшего производства смартфонов вредные выбросы в ближайшие двадцать лет серьёзно вырастут. Эксперты отмечают, что на производство современных смартфонов в настоящее время приходится около одного процента от всего объёма всех выбросов в атмосферу углекислого газа. Специалисты подсчитали, что данный показатель к 2040 году увеличится до 14 процентов. Этому причиной является "грязное" производство девайсов, небольшой жизненный срок современных смартфонов. Научные деятели заметили, что 85 – 95 процентов опасных выбросов в земную атмосферу от одного мобильного гаджета происходит в ходе его производства. Вследствие этого специалисты советуют более осознанно относиться к экологии, а также реже менять смартфоны.
Накануне стало известно, что учёные научились отходы из пластиковых бутылок превращать в теплоизоляцию для сохранения земной экологии.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:44