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Учёные: Смартфоны наносят экологии очень большой вред

Учёные сообщают, что смартфоны наносят экологии очень большой вред. Экологи советуют реже приобретать смартфоны, чтобы сохранить природу.

Учёные: Смартфоны наносят экологии очень большой вред

Канадские специалисты Университета Макмастерa сделали вывод, что в случае дальнейшего производства смартфонов вредные выбросы в ближайшие двадцать лет серьёзно вырастут. Эксперты отмечают, что на производство современных смартфонов в настоящее время приходится около одного процента от всего объёма всех выбросов в атмосферу углекислого газа. Специалисты подсчитали, что данный показатель к 2040 году увеличится до 14 процентов. Этому причиной является "грязное" производство девайсов, небольшой жизненный срок современных смартфонов. Научные деятели заметили, что 85 – 95 процентов опасных выбросов в земную атмосферу от одного мобильного гаджета происходит в ходе его производства. Вследствие этого специалисты советуют более осознанно относиться к экологии, а также реже менять смартфоны.

Накануне стало известно, что учёные научились отходы из пластиковых бутылок превращать в теплоизоляцию для сохранения земной экологии.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:44

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