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Пожилая супруга Гогена Солнцева из ревности избила родную дочь в программе Андрея Малахова

Жена известного шоумена и бывшего участника «ДОМа-2» Гогена Солнцева устроила кровавую драку непосредственно в студии Андрея Малахова во время съемок, приревновав молодого супруга к своей дочери Полине Давыдовой.

Зрители пришли к выводу, что 63-летней женщине явно требуется не пластический хирург, а невропатолог и психотерапевт.

Пожилая супруга Гогена Солнцева из ревности избила родную дочь в программе Андрея Малахова

В студии «Прямого эфира» Екатерина обвинила дочь Полину в том, что она хотела увести у нее молодого мужа, и при этом назвала ее продажной женщиной.

После этого Терешкович набросилась на дочку и избила ее до крови, а свидетели в студии рассказали, что пенсионерка выбила Полине ногой зуб.

Пользователи Сети активно обсуждают психическое состояние Екатерины Терешкович, и настаивают, что женщине нужно психиатрическое обследование.

Примечательно, что сам Гоген Солнцев предварительно анонсировал эту передачу в Instagram, предлагая подписчикам после этого самим судить о том, что у него «сейчас в отношениях с Катериной».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:53

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