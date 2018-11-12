Пожилая супруга Гогена Солнцева из ревности избила родную дочь в программе Андрея Малахова
Жена известного шоумена и бывшего участника «ДОМа-2» Гогена Солнцева устроила кровавую драку непосредственно в студии Андрея Малахова во время съемок, приревновав молодого супруга к своей дочери Полине Давыдовой.
Зрители пришли к выводу, что 63-летней женщине явно требуется не пластический хирург, а невропатолог и психотерапевт.
В студии «Прямого эфира» Екатерина обвинила дочь Полину в том, что она хотела увести у нее молодого мужа, и при этом назвала ее продажной женщиной.
После этого Терешкович набросилась на дочку и избила ее до крови, а свидетели в студии рассказали, что пенсионерка выбила Полине ногой зуб.
Пользователи Сети активно обсуждают психическое состояние Екатерины Терешкович, и настаивают, что женщине нужно психиатрическое обследование.
Примечательно, что сам Гоген Солнцев предварительно анонсировал эту передачу в Instagram, предлагая подписчикам после этого самим судить о том, что у него «сейчас в отношениях с Катериной».
Зрители пришли к выводу, что 63-летней женщине явно требуется не пластический хирург, а невропатолог и психотерапевт.
В студии «Прямого эфира» Екатерина обвинила дочь Полину в том, что она хотела увести у нее молодого мужа, и при этом назвала ее продажной женщиной.
После этого Терешкович набросилась на дочку и избила ее до крови, а свидетели в студии рассказали, что пенсионерка выбила Полине ногой зуб.
Пользователи Сети активно обсуждают психическое состояние Екатерины Терешкович, и настаивают, что женщине нужно психиатрическое обследование.
Примечательно, что сам Гоген Солнцев предварительно анонсировал эту передачу в Instagram, предлагая подписчикам после этого самим судить о том, что у него «сейчас в отношениях с Катериной».