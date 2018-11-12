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Рита Дакота рассказала, что обрела счастье на острове Бали

Известная российская певица Рита Дакота рассказала подписчикам в Instagram, что наконец-то обрела счастье. Это произошло на ее любимом острове Бали.

Рита Дакота рассказала, что обрела счастье на острове Бали

Рита Дакота поделилась фотографией в своем блоге Instagram, где счастливо улыбается, а позади нее открывается красивая панорама из пальм и равнин. Однако более значимым оказался ее комментарий к посту. Под ним она написала, что произошло событие, поделившее ее жизнь на «до» и «после». Подробностями певица делиться не спешит. Однако отметила, что может быть скоро об этом будет спета песня. «Спасибо, Бали. Спасибо, Убуд!» - подытожила артистка. Таким образом, можно сделать вывод, что она смогла преодолеть трудности, связанные с болезненным разводом, а боль, которую причинил ее бывший муж изменами, по всей видимости, утихла.

Известно, что на сегодняшний день Дакота находится на острове Бали в командировке. По ее словам, это место для нее как второй дом. И только там она чувствует вкус жизни. Читатели теперь гадают, кто помог певице обрести новое счастье.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:45

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