Рита Дакота рассказала, что обрела счастье на острове Бали





Рита Дакота поделилась фотографией в своем блоге Instagram, где счастливо улыбается, а позади нее открывается красивая панорама из пальм и равнин. Однако более значимым оказался ее комментарий к посту. Под ним она написала, что произошло событие, поделившее ее жизнь на «до» и «после». Подробностями певица делиться не спешит. Однако отметила, что может быть скоро об этом будет спета песня. «Спасибо, Бали. Спасибо, Убуд!» - подытожила артистка. Таким образом, можно сделать вывод, что она смогла преодолеть трудности, связанные с болезненным разводом, а боль, которую причинил ее бывший муж изменами, по всей видимости, утихла.Известно, что на сегодняшний день Дакота находится на острове Бали в командировке. По ее словам, это место для нее как второй дом. И только там она чувствует вкус жизни. Читатели теперь гадают, кто помог певице обрести новое счастье.