Корпорация Microsoft назвала Xbox One X лучшей консолью на сегодяшний день
Американская корпорация Microsoft назвала Xbox One X лучшей игровой консолью. В рамках «чёрной пятницы» приобрести устройство можно будет на 100 долларов дешевле.
О своём решении представители компании Microsoft сообщили на фестивале X018. Кроме того в рекламном ролике, посвящённом «чёрной пятнице» сообщается, что на игровую консоль Xbox One X будет действовать скидка. Во время рождественского сезона американская корпорация намерена активно продвигать свою консоль.
В новом рекламном ролике Microsoft отмечается, что на данный момент Xbox One X является лучшей консолью. По словам разработчиков, популярный блокбастер Red Dead Redemption 2 лучше всего работает на игровой консоли указанной модели, игра запускается в 4К-разрешении.
О своём решении представители компании Microsoft сообщили на фестивале X018. Кроме того в рекламном ролике, посвящённом «чёрной пятнице» сообщается, что на игровую консоль Xbox One X будет действовать скидка. Во время рождественского сезона американская корпорация намерена активно продвигать свою консоль.
В новом рекламном ролике Microsoft отмечается, что на данный момент Xbox One X является лучшей консолью. По словам разработчиков, популярный блокбастер Red Dead Redemption 2 лучше всего работает на игровой консоли указанной модели, игра запускается в 4К-разрешении.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 18:00