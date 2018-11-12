Корпорация Microsoft назвала Xbox One X лучшей консолью на сегодяшний день





О своём решении представители компании Microsoft сообщили на фестивале X018. Кроме того в рекламном ролике, посвящённом «чёрной пятнице» сообщается, что на игровую консоль Xbox One X будет действовать скидка. Во время рождественского сезона американская корпорация намерена активно продвигать свою консоль.В новом рекламном ролике Microsoft отмечается, что на данный момент Xbox One X является лучшей консолью. По словам разработчиков, популярный блокбастер Red Dead Redemption 2 лучше всего работает на игровой консоли указанной модели, игра запускается в 4К-разрешении.