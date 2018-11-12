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Учёные создали «квантовый компас», работающий без спутника

Учёные создали первый в мире «квантовый компас», работающий без спутника и сбоя сигнала. Его, как уже известно, изначально разрабатывали для применения в судоходстве, но не исключается использование технологии и в качестве альтернативы популярным ныне устройствам GPS.

Учёные создали «квантовый компас», работающий без спутника

Британские учёные презентовали уникальную разработку сотрудников Имперского колледжа Лондона - «квантовый компас». Устройство создано для высокоточного определения местоположения, а также прокладывания пути относительно окружающих территорий. Создатели будущей замены GPS утверждают, что теперь для получения точных данных не нужно будет использовать даже спутниковые сигналы. Акселерометр работает на основе атомов в сверххолодном состоянии, благодаря чему ему не требуется периодическая калибровка.


Стоит отметить, что новое изобретение британских учёных настолько мало в размерах, что может поместиться в обычный смартфон, но представленная американскими учёными технология позиционирования на местности на основе алмазного кристалла, как оказалось, всё же более компактна.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 17:30

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