Учёные создали «квантовый компас», работающий без спутника





Британские учёные презентовали уникальную разработку сотрудников Имперского колледжа Лондона - «квантовый компас». Устройство создано для высокоточного определения местоположения, а также прокладывания пути относительно окружающих территорий. Создатели будущей замены GPS утверждают, что теперь для получения точных данных не нужно будет использовать даже спутниковые сигналы. Акселерометр работает на основе атомов в сверххолодном состоянии, благодаря чему ему не требуется периодическая калибровка.Стоит отметить, что новое изобретение британских учёных настолько мало в размерах, что может поместиться в обычный смартфон, но представленная американскими учёными технология позиционирования на местности на основе алмазного кристалла, как оказалось, всё же более компактна.