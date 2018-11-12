Путин и Порошенко в Париже не пересекались – Песков





В рамках торжественных мероприятий, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны во французской столице собрались многие лидеры государств. Глава РФ Владимир Путин кратко побеседовал со своим американским коллегой Дональдом Трампом, активно и плодотворно общался с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.Отвечая на вопрос, общался ли Путин с президентом Украины Петром Порошенко, Дмитрий Песков заявил: «Насколько мне известно, нет. Они не пересеклись».Ранее внимательные журналисты не смогли не заметить, что Дональд Трамп отказался пожать руку Петру Порошенко.