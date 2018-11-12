Путин и Порошенко в Париже не пересекались – Песков
На вопрос о возможном общении президентов России и Украины ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин и Порошенко в Париже не пересекались.
В рамках торжественных мероприятий, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны во французской столице собрались многие лидеры государств. Глава РФ Владимир Путин кратко побеседовал со своим американским коллегой Дональдом Трампом, активно и плодотворно общался с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
Отвечая на вопрос, общался ли Путин с президентом Украины Петром Порошенко, Дмитрий Песков заявил: «Насколько мне известно, нет. Они не пересеклись».
Ранее внимательные журналисты не смогли не заметить, что Дональд Трамп отказался пожать руку Петру Порошенко.
В рамках торжественных мероприятий, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны во французской столице собрались многие лидеры государств. Глава РФ Владимир Путин кратко побеседовал со своим американским коллегой Дональдом Трампом, активно и плодотворно общался с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
Отвечая на вопрос, общался ли Путин с президентом Украины Петром Порошенко, Дмитрий Песков заявил: «Насколько мне известно, нет. Они не пересеклись».
Ранее внимательные журналисты не смогли не заметить, что Дональд Трамп отказался пожать руку Петру Порошенко.
Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:02