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Путин и Порошенко в Париже не пересекались – Песков

На вопрос о возможном общении президентов России и Украины ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин и Порошенко в Париже не пересекались.

Путин и Порошенко в Париже не пересекались – Песков

В рамках торжественных мероприятий, посвященных 100-летию со дня окончания Первой мировой войны во французской столице собрались многие лидеры государств. Глава РФ Владимир Путин кратко побеседовал со своим американским коллегой Дональдом Трампом, активно и плодотворно общался с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Отвечая на вопрос, общался ли Путин с президентом Украины Петром Порошенко, Дмитрий Песков заявил: «Насколько мне известно, нет. Они не пересеклись».

Ранее внимательные журналисты не смогли не заметить, что Дональд Трамп отказался пожать руку Петру Порошенко.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:02

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