Учёные: Переработанные пластиковые бутылки кишат бактериями и токсинами





Исследователи решили проверить на предмет наличия болезнетворных бактерий повторно переработанные пластиковые бутылки для воды и выяснили, что они кишат разного рода бактериями и токсичными веществами. Так, например, недавние тесты показали наличие на стенках таких изделий бактерий стафилококка, стрептококка и гриппа. Обнаруженные на 1 квадратный сантиметр бутылки 300 тысяч микробов превышают по своему количеству число вредных организмов на игрушках для домашних питомцев в 100 раз.Кроме того, в составе некоторых повторно использованных бутылок исследователи обнаружили химикат под названием фталаты, который может стать причиной развития рака молочной железы. Несмотря на такие данные, профессор из университета нового Южного Уэльса считает, что обнаруженные на бутылках микробы и токсины выделяются самим человеком, а потому не могут навредить или ухудшить его здоровье.