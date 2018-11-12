Ангелу Меркель перепутали в Париже с женой французского президента





Канал BFMTV опубликовал видеозапись, которая вызвала большой общественный интерес. Дама преклонного возраста сначала поговорила с Макроном, после чего повернулась к находящейся рядом Меркель с вопросом, не она ли мадам Макрон.И хотя Ангела Меркель поспешила уточнить, что она является канцлером ФРГ, пожилая француженка некоторое время продолжала с ней общаться как с Бриджит Макрон.Журналисты выяснили, что главной героине инцидента недавно исполнилось 100 лет.