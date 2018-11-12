Ангелу Меркель перепутали в Париже с женой французского президента
Пожилая француженка перепутала Ангелу Меркель с супругой президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе торжественных мероприятий, посвященных 100-летию завершения Первой мировой войны, женщина обратилась к немецкому канцлеру с вопросом «Вы мадам Макрон?».
Канал BFMTV опубликовал видеозапись, которая вызвала большой общественный интерес. Дама преклонного возраста сначала поговорила с Макроном, после чего повернулась к находящейся рядом Меркель с вопросом, не она ли мадам Макрон.
И хотя Ангела Меркель поспешила уточнить, что она является канцлером ФРГ, пожилая француженка некоторое время продолжала с ней общаться как с Бриджит Макрон.
Журналисты выяснили, что главной героине инцидента недавно исполнилось 100 лет.
Канал BFMTV опубликовал видеозапись, которая вызвала большой общественный интерес. Дама преклонного возраста сначала поговорила с Макроном, после чего повернулась к находящейся рядом Меркель с вопросом, не она ли мадам Макрон.
И хотя Ангела Меркель поспешила уточнить, что она является канцлером ФРГ, пожилая француженка некоторое время продолжала с ней общаться как с Бриджит Макрон.
Журналисты выяснили, что главной героине инцидента недавно исполнилось 100 лет.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:43