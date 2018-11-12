Моча космонавтов сэкономит треть воды на МКС, заявили эксперты НИИхиммаш





Как уточняется в статье, в настоящее время в активном режиме ученые проводят испытания данной системы. Сейчас на орбитальной станции МКС действует система СРВ-К2М, с ее помощью экипаж может полностью обеспечить себя чистой водой, пригодной для употребления. А консервация мочи системой СПК-УМ позволяет очищать воду и получать необходимый кислород. Такой метод дает колоссальную экономию, он снижает количество доставляемой воды на МКС, ведь 40% от всего потребления обеспечивают системы регенерации.Сотрудники института в декабре прошлого года на конференции, посвященной космической биологии рассказали, что данная разработка поможет увеличить переработку конденсата в жидкость для питья или технических нужд до 88 процентов. А в перспективе «выжать» максимум до 94%.