Бен Аффлек продолжает попытки побороть алкогольную зависимость





Друзья актёра сообщают, что Бен Аффлек не в состоянии сам побороть порочное пристрастие к алкоголю, поэтому в очередной раз обратился за помощью в реабилитационный центр. Актер понимает, что именно алкоголизм разрушил его брак с Дженнифер Гарнер, новость о разводе с которой на днях появилась в прессе. Теперь же актёр опасается того, что вредная привычка может разрушить ещё и его карьеру, а то и вовсе нанести непоправимый урон здоровью.Стало также известно, что Дженнифер Гарнер, с которой актёр воспитывает троих детей, на протяжении долгих лет помогающая мужу избавиться от пагубной привычки, даже после развода не бросила Бена один на один с бедой. Именно она отвезла Аффлека в реабилитационный центр и пообещала поддержать его в борьбе с алкоголизмом.