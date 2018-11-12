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Бен Аффлек продолжает попытки побороть алкогольную зависимость

Проблемы 46-летнего голливудского актёра Бена Аффлека с алкоголем давно муссируются в прессе. Недавно стало известно, что он вернулся в реабилитационный центр для продолжения лечения от алкоголизма.

Бен Аффлек продолжает попытки побороть алкогольную зависимость

Друзья актёра сообщают, что Бен Аффлек не в состоянии сам побороть порочное пристрастие к алкоголю, поэтому в очередной раз обратился за помощью в реабилитационный центр. Актер понимает, что именно алкоголизм разрушил его брак с Дженнифер Гарнер, новость о разводе с которой на днях появилась в прессе. Теперь же актёр опасается того, что вредная привычка может разрушить ещё и его карьеру, а то и вовсе нанести непоправимый урон здоровью.

Стало также известно, что Дженнифер Гарнер, с которой актёр воспитывает троих детей, на протяжении долгих лет помогающая мужу избавиться от пагубной привычки, даже после развода не бросила Бена один на один с бедой. Именно она отвезла Аффлека в реабилитационный центр и пообещала поддержать его в борьбе с алкоголизмом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:45

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