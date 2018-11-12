Meizu предлагает клиентам заменить старую батарею на новую за 13$
Китайский производитель мобильных телефонов Meizu предложил своим клиентам новую акцию, согласно которой любой желающий владелец смартфона данной марки может заменить старую батарею на новую оригинальную за 13$. Представители компании утверждают, что сделать это можно практически в любом сервисном центре бренда.
Компания Meizu анонсировала крупную акцию, в рамках которой владельцы фирменных смартфонов при желании смогут поменять старый аккумулятор на новый за 13$. Известно, что в список гаджетов, попавших под действие новой кампании, вошли практически все устройства бренда. Руководство Meizu отмечает на своём сайте, что знает, как порой управляющие сервисными центрами завышают ценники на подобные услуги, а потому оплата в размере 13$ будет взиматься с клиентов исключительно за работу по установке нового оригинального аккумулятора, а не за саму батарею.
С полным перечнем смартфонов от Meizu, попадающих под действие акции по замене старой батареи на новую, можно подробно ознакомиться здесь.
Компания Meizu анонсировала крупную акцию, в рамках которой владельцы фирменных смартфонов при желании смогут поменять старый аккумулятор на новый за 13$. Известно, что в список гаджетов, попавших под действие новой кампании, вошли практически все устройства бренда. Руководство Meizu отмечает на своём сайте, что знает, как порой управляющие сервисными центрами завышают ценники на подобные услуги, а потому оплата в размере 13$ будет взиматься с клиентов исключительно за работу по установке нового оригинального аккумулятора, а не за саму батарею.
С полным перечнем смартфонов от Meizu, попадающих под действие акции по замене старой батареи на новую, можно подробно ознакомиться здесь.
Технологии
Добавил: Oksana Сегодня, 16:15