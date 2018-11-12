Смартфоны Xiaomi получат поддержку Google Camera





Для того чтобы установить Google Camera на девайсы компании Xiaomi, понадобится поддержка HAL3, в связи с этим пользователям необходимо сначала установить Root-доступ. На официальном сайте MIUI недавно появилась информация о том, что прошивка MIUI 10 11.8 в новой версии будет по умолчанию поддерживать HAL3. Это говорит о том, что пользователи без Root-доступа смогут установить Google Camera.Изначально приложение для камеры можно будет установить на устройствах моделей Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi Mix 2s, Mi Mix 3 и Mi 8 Explorer Edition. Позднее перечень смартфонов будет значительно увеличен. Ожидается, что новая прошивка станет доступна до конца текущего года.