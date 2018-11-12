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Смартфоны Xiaomi получат поддержку Google Camera

Смартфоны Xiaomi могут получить поддержку Google Camera, после обновления прошивки MIUI 10. При этом на устройствах Google Pixel приложение для камеры будет предустановленным.

Смартфоны Xiaomi получат поддержку Google Camera

Для того чтобы установить Google Camera на девайсы компании Xiaomi, понадобится поддержка HAL3, в связи с этим пользователям необходимо сначала установить Root-доступ. На официальном сайте MIUI недавно появилась информация о том, что прошивка MIUI 10 11.8 в новой версии будет по умолчанию поддерживать HAL3. Это говорит о том, что пользователи без Root-доступа смогут установить Google Camera.

Изначально приложение для камеры можно будет установить на устройствах моделей Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi Mix 2s, Mi Mix 3 и Mi 8 Explorer Edition. Позднее перечень смартфонов будет значительно увеличен. Ожидается, что новая прошивка станет доступна до конца текущего года.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 16:00

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