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Эксперт: Метеозависимым людям нужно беречь силы и высыпаться

Доктор столичной поликлиники №8, имеющий статус «Московский врач», Василий Фролов рассказал, что метеозависимым жителям нужно беречь силы и хорошо всыпаться. Синоптики обещают повышение атмосферного давления до 770 мм.

Эксперт: Метеозависимым людям нужно беречь силы и высыпаться

По мнению Василия Фролова, людям, которые зависимы от метеоусловий, необходимо чаще обращать внимание на прогноз погоды. Также нужно помнить, что на резкий скачок атмосферного давления их организм может отреагировать непредсказуемо. Артериальное давление может снизиться или, наоборот, повыситься. В первом случае наблюдается слабость по всему телу и головокружение. Данную проблему можно решить с помощью качественного сна, крепкого кофе или чашки чая. При высоком давлении стоит избегать этих напитков и заменить чаем из трав. Врач советует не пить слишком много жидкости, поскольку ее переизбыток может также стать причиной гипертонии. Если человек чувствителен к изменениям метеоусловий, то ему следует беречь нервную систему, избегать стрессов и различных волнений.

Но самое главное, что нужно сделать, это обратиться к терапевту. Он сможет грамотно подобрать профилактику и даст рекомендации, которые помогут легче переносить изменения погоды. Напомним, что синоптики зафиксировали рекордное атмосферное давление на уровне 770 мм сегодня ночью (12 ноября). В то время как 25 лет назад максимум, зарегистрированный в Москве, составил 767 мм.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:30

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