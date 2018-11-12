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Ксения Собчак, Тина Канделаки: ТОП звезд, которые зарабатывают больше своих мужей

Эксперты назвали ТОП звездных женщин, чья заработная плата в несколько раз больше, чем у их супругов, но это не препятствует любви и семейному счастью.

Ксения Собчак, Тина Канделаки: ТОП звезд, которые зарабатывают больше своих мужей

Ксения Собчак и Максим Виторган

О том, что скандальная журналистка и телеведущая Ксения Собчак зарабатывает куда больше Максима Виторгана, стало известно в период предвыборной президентской кампании 2017 года. Тогда телезнаменитости пришлось отчитаться по своим заработкам.

Как выяснилось, за последние 6 лет ей удалось заработать примерно 404 миллиона рублей. В то самое время ее любимый супруг, актер театра и кино Максим Виторган, смог заработать всего 10 миллионов рублей. А это значит, что разница гонораров ничуть не мешает семейному счастью. Да и совместные фотографии Ксении Собчак с мужем в Instagram говорят о многом.

Ксения Собчак, Тина Канделаки: ТОП звезд, которые зарабатывают больше своих мужей

Тина Канделаки и Василий Бровко

По данным журналистов, ведущая, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и бизнесвумен Тина Канделаки в 2017 году заработала 62 миллиона рублей. А ее муж продюсер и директор по особым поручениям корпорации «Ростех» Василий Бровко в этот же период заработал 19 миллионов рублей.

Всем известно, что Василий младше Тины на 10 лет. Узаконили влюбленные свои отношения два года назад. Канделаки не единожды рассказывала СМИ о некоторых секретах счастливых отношений. По словам звезды, нужно всегда искать в себе силы оставаться интересной другому человеку.

Ксения Собчак, Тина Канделаки: ТОП звезд, которые зарабатывают больше своих мужей

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов

Михаил Земцов – стоматолог, который всю жизнь прожил в Соединенных Штатах Америки, стал третьим супругом Кристины Орбакайте. Они оформили отношения больше 13 лет назад и вместе занимаются воспитанием дочери. Певица познакомилась с будущим мужем на вечеринке в Майами в 2014 года. По словам возлюбленного артистки, он не знал, кто такая Орбакайте, так как не следил за российским шоу-бизнесом.

По данным журналистов, в 2012 года Земцов хотел развестись с Орбакайте из-за того, что не может больше мириться с тем, что она в разы больше зарабатывает. Нужно сказать, что тогда Кристина и Михаил отказывались как-либо комментировать эти сведения. На данный момент стоматолог из Америки и певица из России до сих пор вместе.

Ксения Собчак, Тина Канделаки: ТОП звезд, которые зарабатывают больше своих мужей

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

В 2017 году в телепередаче «Секрет на миллион» Яна Рудковская призналась телеведущей Лере Кудрявцевой, что зарабатывает миллионы долларов.

«Ну это не миллионы-миллионы.. Но, скажем так, цифра с шестью нулями», - заявила на программе музыкальный продюсер.

Невзирая на то, что супруг Рудковской на пике своей карьеры занимал первые места в списках самых высокооплачиваемых спортсменов РФ, можно с уверенностью сказать, что Яна всегда зарабатывала больше Евгения. В пример можно привести декларацию, согласно которой доход продюсера в 2010 году составил примерно 20 миллионов рублей, в то время как заработок спортсмена тогда за год составил 1 миллион рублей.

К слову, 4-летний наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко тоже уже вносит свой вклад в семью. По словам музыкального продюсера, ее сын не только снимается в рекламных проектах и имеет собственное агентство в Италии, но и в своем возрасте уже заработал больше 10 миллионов рублей.

Ксения Собчак, Тина Канделаки: ТОП звезд, которые зарабатывают больше своих мужей

Джулия Роберс и Дэниэл Модер

Джулия Роберс является обладательницей Премии Американской академии кинематографических искусств и наук и одной из самых востребованных актрис Голливуда. На данный момент Джулия живет в счастливом браке с простым кинооператором Дэнни Модером.

Известно, что Роберс и Модер познакомились 18 лет назад на съемках кинофильма «Мексиканец». В этом фильме актриса снималась с Брэдом Питтом, однако отказалась заводить роман с коллегой и отдала свое предпочтение простому парню из команды техников.

Сейчас Джулия Роберс и Дэниэл Модер воспитывают троих наследников. Кинооператор поддерживает актрису во всех ее начинаниях. К примеру, в 2017 году вместе с женой он сел на строгую диету, так как для съемок фильма «Вернуть Бена» знаменитости пришлось набрать почти 10 килограмм.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:04

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