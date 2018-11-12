Учёные: Болезнь Кавасаки провоцируют несколько объединившихся факторов





Эксперты из Университета Калифорнии заинтересовались недавней вспышкой болезни Кавасаки в Сан-Диего, где зарегистрированы сразу 8 случаев заболевания. Это стало поводом для проведения очередного исследования, направленного на выявление причин, провоцирующих развитие сердечных нарушений. Учёные проанализировали и изучили всевозможные факторы, а также обратились к архивным историям болезней детей с диагнозом Кавасаки за последние 15 лет. Оказалось, что всех пациентов объединяют условия окружающей среды и климата, в которых те находились на момент обнаружения у них недуга.Специалисты пришли к выводу, что исключительно один фактор не может спровоцировать развитие у ребёнка болезни Кавасаки. Причиной становятся именно сочетания определённых погодных и климатических условий таких, как температура, осадки и ветра. Также немаловажную роль играет и атмосферное давление, ведь в большинстве случаев заболевания оно, согласно данным, находилось на отметке выше средней нормы. Болезнь Кавасаки является недугом, который невозможно предсказать. Он поражает сердце и приводит к аневризмам коронарной артерии, когда на сердечных сосудах появляются выпуклости, напоминающие шарики с воздухом. Такое состояние может привести к сердечному приступу, сердечной недостаточности или внезапной смерти.