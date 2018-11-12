АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Болезнь Кавасаки провоцируют несколько объединившихся факторов
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Учёные: Болезнь Кавасаки провоцируют несколько объединившихся факторов

Учёные из Университета Калифорнии впервые заявили, что болезнь Кавасаки провоцируют сразу несколько объединившихся факторов. Ранее было принято считать, что развитию недуга способствует какой-то один триггер.

Учёные: Болезнь Кавасаки провоцируют несколько объединившихся факторов

Эксперты из Университета Калифорнии заинтересовались недавней вспышкой болезни Кавасаки в Сан-Диего, где зарегистрированы сразу 8 случаев заболевания. Это стало поводом для проведения очередного исследования, направленного на выявление причин, провоцирующих развитие сердечных нарушений. Учёные проанализировали и изучили всевозможные факторы, а также обратились к архивным историям болезней детей с диагнозом Кавасаки за последние 15 лет. Оказалось, что всех пациентов объединяют условия окружающей среды и климата, в которых те находились на момент обнаружения у них недуга.

Специалисты пришли к выводу, что исключительно один фактор не может спровоцировать развитие у ребёнка болезни Кавасаки. Причиной становятся именно сочетания определённых погодных и климатических условий таких, как температура, осадки и ветра. Также немаловажную роль играет и атмосферное давление, ведь в большинстве случаев заболевания оно, согласно данным, находилось на отметке выше средней нормы. Болезнь Кавасаки является недугом, который невозможно предсказать. Он поражает сердце и приводит к аневризмам коронарной артерии, когда на сердечных сосудах появляются выпуклости, напоминающие шарики с воздухом. Такое состояние может привести к сердечному приступу, сердечной недостаточности или внезапной смерти.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 14:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт: Метеозависимым людям нужно беречь силы и
Алла Пугачёва поделилась с поклонниками первыми
На фото с Кристиной Орбакайте Максим Галкин
Ксения Собчак, Тина Канделаки: ТОП звезд, которые
Французские специалисты проектируют кроссовер
Учёные: Болезнь Кавасаки провоцируют несколько
Валерий Меладзе рассказал о совместной жизни с
Учёный: Марс - единственная надежда спасения
Порноактрисы во время работы думают про пиццу,
В России создали 3D-принтер для изготовления
Ученые назвали признаки наступления ранней
Исследование: Рост социального статуса женщины
Отец Нюши лишился загранпаспорта и не может
Парни из шоу «Замуж за Бузову» придут на концерт
Виталина Цымбалюк-Романовская спела с Прохором
Рэпер Тимати ради Анастасии Решетовой стал моделью
Бабушка Натальи Водяновой отпраздновала день
Ксения Собчак и Маргарита Симоньян решили
Xiaomi выпустила машинку для стрижки детских
Усталость, депрессия и рак: Избыток железа более
Татьяна Африкантова в Instagram по-хамски
У бывшей возлюбленной Владимира Высоцкого
Сурков поздравил Пушилина и Пасечника с победой
Снова вместе: Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев
Послеродовой депрессии больше подвержены женщины,
Российские дороги скоро заполонят миллионы
Исследование: 4 из 10 младенцев не способны на
В Сети появились фотографии Дмитрия Дмитренко,
Сыну Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса дали
Сервис CloudFlare запустил приложение для iPhone,
Просмотреть все новости