На фото с Кристиной Орбакайте Максим Галкин неожиданно поправился
Кристина Орбакайте опубликовала совместное фото с шоуменом Максимом Галкиным. Фотоснимок, появившийся на ее странице в Instagram, вызвал большой интерес у публики. Многие решили, что супруг Аллы Пугачевой выглядит неожиданно полным.
Поклонники юмориста, увидев, как ранее стройный Максим предстал в таком полном виде, посчитали, что всему виной его клетчатый пиджак и неправильный ракурс съемки. Ранее Галкин фотографировался с голым торсом. И хотя ярко выраженного пресса у него не было, назвать артиста толстым у его подписчиков язык бы не повернулся.
Максим Галкин всячески поддерживает свою физическую форму. Сейчас артист гастролирует в США, но и там он не забывает об активном образе жизни. Так, недавно Галкин опубликовал видеоролик, в котором он совершает велопоездку в Вашингтоне. По словам юмориста, он не слишком любит заниматься фитнесом в зале, поэтому старается налегать на велосипедные прогулки, верховую езду и плавание.
Поклонники юмориста, увидев, как ранее стройный Максим предстал в таком полном виде, посчитали, что всему виной его клетчатый пиджак и неправильный ракурс съемки. Ранее Галкин фотографировался с голым торсом. И хотя ярко выраженного пресса у него не было, назвать артиста толстым у его подписчиков язык бы не повернулся.
Максим Галкин всячески поддерживает свою физическую форму. Сейчас артист гастролирует в США, но и там он не забывает об активном образе жизни. Так, недавно Галкин опубликовал видеоролик, в котором он совершает велопоездку в Вашингтоне. По словам юмориста, он не слишком любит заниматься фитнесом в зале, поэтому старается налегать на велосипедные прогулки, верховую езду и плавание.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:15