АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Болезнь Кавасаки провоцируют несколько объединившихся факторов
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

На фото с Кристиной Орбакайте Максим Галкин неожиданно поправился

Кристина Орбакайте опубликовала совместное фото с шоуменом Максимом Галкиным. Фотоснимок, появившийся на ее странице в Instagram, вызвал большой интерес у публики. Многие решили, что супруг Аллы Пугачевой выглядит неожиданно полным.

На фото с Кристиной Орбакайте Максим Галкин неожиданно поправился

Поклонники юмориста, увидев, как ранее стройный Максим предстал в таком полном виде, посчитали, что всему виной его клетчатый пиджак и неправильный ракурс съемки. Ранее Галкин фотографировался с голым торсом. И хотя ярко выраженного пресса у него не было, назвать артиста толстым у его подписчиков язык бы не повернулся.

Максим Галкин всячески поддерживает свою физическую форму. Сейчас артист гастролирует в США, но и там он не забывает об активном образе жизни. Так, недавно Галкин опубликовал видеоролик, в котором он совершает велопоездку в Вашингтоне. По словам юмориста, он не слишком любит заниматься фитнесом в зале, поэтому старается налегать на велосипедные прогулки, верховую езду и плавание.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт: Метеозависимым людям нужно беречь силы и
Алла Пугачёва поделилась с поклонниками первыми
На фото с Кристиной Орбакайте Максим Галкин
Ксения Собчак, Тина Канделаки: ТОП звезд, которые
Французские специалисты проектируют кроссовер
Учёные: Болезнь Кавасаки провоцируют несколько
Валерий Меладзе рассказал о совместной жизни с
Учёный: Марс - единственная надежда спасения
Порноактрисы во время работы думают про пиццу,
В России создали 3D-принтер для изготовления
Ученые назвали признаки наступления ранней
Исследование: Рост социального статуса женщины
Отец Нюши лишился загранпаспорта и не может
Парни из шоу «Замуж за Бузову» придут на концерт
Виталина Цымбалюк-Романовская спела с Прохором
Рэпер Тимати ради Анастасии Решетовой стал моделью
Бабушка Натальи Водяновой отпраздновала день
Ксения Собчак и Маргарита Симоньян решили
Xiaomi выпустила машинку для стрижки детских
Усталость, депрессия и рак: Избыток железа более
Татьяна Африкантова в Instagram по-хамски
У бывшей возлюбленной Владимира Высоцкого
Сурков поздравил Пушилина и Пасечника с победой
Снова вместе: Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев
Послеродовой депрессии больше подвержены женщины,
Российские дороги скоро заполонят миллионы
Исследование: 4 из 10 младенцев не способны на
В Сети появились фотографии Дмитрия Дмитренко,
Сыну Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса дали
Сервис CloudFlare запустил приложение для iPhone,
Просмотреть все новости