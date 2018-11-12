Порноактрисы во время работы думают про пиццу, про кошек и мысленно поют любимые песни
Необычное социологические исследование провели журналисты Vice, которых заинтересовали мысли порноактрис во время работы. По итогам опроса выяснилось, что девушки во время «производственного процесса» думают про пиццу, про кошек и даже могут мысленно петь свои любимые песни.
Одна из порноактрис заявила, что сначала переживает за положение своего тела относительно камеры, чтобы выглядеть максимально эффектно. Но ближе к завершению работы она начинает думать про еду, про пиццу и пиво, переживая о наличии необходимых продуктов в холодильнике.
Другая девушка заявила, что во время съемок постоянно волнуется за свою кошку. Что делает мурлыка дома, есть ли у нее еда и все ли с ней благополучно, думает актриса во время работы.
Третью участнику опроса, как оказалось, оральный секс перед камерами вдохновляет на мысленное пение. В частности, ей весьма нравится песня Black Velvet, ритм которой позволяет актрисе правильно рассчитывать время своих телодвижений и находиться в хорошем расположении духа.
Одна из порноактрис заявила, что сначала переживает за положение своего тела относительно камеры, чтобы выглядеть максимально эффектно. Но ближе к завершению работы она начинает думать про еду, про пиццу и пиво, переживая о наличии необходимых продуктов в холодильнике.
Другая девушка заявила, что во время съемок постоянно волнуется за свою кошку. Что делает мурлыка дома, есть ли у нее еда и все ли с ней благополучно, думает актриса во время работы.
Третью участнику опроса, как оказалось, оральный секс перед камерами вдохновляет на мысленное пение. В частности, ей весьма нравится песня Black Velvet, ритм которой позволяет актрисе правильно рассчитывать время своих телодвижений и находиться в хорошем расположении духа.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:24