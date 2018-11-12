Порноактрисы во время работы думают про пиццу, про кошек и мысленно поют любимые песни





Одна из порноактрис заявила, что сначала переживает за положение своего тела относительно камеры, чтобы выглядеть максимально эффектно. Но ближе к завершению работы она начинает думать про еду, про пиццу и пиво, переживая о наличии необходимых продуктов в холодильнике.Другая девушка заявила, что во время съемок постоянно волнуется за свою кошку. Что делает мурлыка дома, есть ли у нее еда и все ли с ней благополучно, думает актриса во время работы.Третью участнику опроса, как оказалось, оральный секс перед камерами вдохновляет на мысленное пение. В частности, ей весьма нравится песня Black Velvet, ритм которой позволяет актрисе правильно рассчитывать время своих телодвижений и находиться в хорошем расположении духа.