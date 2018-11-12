АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Болезнь Кавасаки провоцируют несколько объединившихся факторов
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Валерий Меладзе рассказал о совместной жизни с Альбиной Джанабаевой

Семейная жизнь превратила в единое целое Валерия Меладзе и Альбину Джанабаеву. Известный певец рассказал, что главное в совместной жизни не ограничивать в выборе вторую половинку и стараться мирно улаживать все конфликты, а не психовать и ругаться понапрасну.

Валерий Меладзе рассказал о совместной жизни с Альбиной Джанабаевой

Перед выступлением на кремлевской сцене артист и его жена дали большое интервью. Он рассказал, что вернувшаяся к выступлениям Альбина Джанабаева всячески поддерживает его. По словам Валерия Меладзе, после рождения сына Луки Джанабаева она могла стать домохозяйкой, но вместо этого успешно пережила декретный период и успела получить высшее психологическое образование. Певец не ограничивал супругу, дав ей возможность реализовать себя. Это позволило стать им единым целым.

Кроме того, гармонию в семье артисты сохраняют благодаря тому, что часто обсуждают свои проблемы. Валерий Меладзе понял, что в совместной жизни не надо психовать, хлопать дверью или вынашивать внутри себя обиду. Этот путь ведет в никуда, все люди разные, но надо пересилить себя, чтобы первым после ссоры начать общение. Последнее время инициатором в этом деле выступает Альбина, что не может не радовать ее мужа.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперт: Метеозависимым людям нужно беречь силы и
Алла Пугачёва поделилась с поклонниками первыми
На фото с Кристиной Орбакайте Максим Галкин
Ксения Собчак, Тина Канделаки: ТОП звезд, которые
Французские специалисты проектируют кроссовер
Учёные: Болезнь Кавасаки провоцируют несколько
Валерий Меладзе рассказал о совместной жизни с
Учёный: Марс - единственная надежда спасения
Порноактрисы во время работы думают про пиццу,
В России создали 3D-принтер для изготовления
Ученые назвали признаки наступления ранней
Исследование: Рост социального статуса женщины
Отец Нюши лишился загранпаспорта и не может
Парни из шоу «Замуж за Бузову» придут на концерт
Виталина Цымбалюк-Романовская спела с Прохором
Рэпер Тимати ради Анастасии Решетовой стал моделью
Бабушка Натальи Водяновой отпраздновала день
Ксения Собчак и Маргарита Симоньян решили
Xiaomi выпустила машинку для стрижки детских
Усталость, депрессия и рак: Избыток железа более
Татьяна Африкантова в Instagram по-хамски
У бывшей возлюбленной Владимира Высоцкого
Сурков поздравил Пушилина и Пасечника с победой
Снова вместе: Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев
Послеродовой депрессии больше подвержены женщины,
Российские дороги скоро заполонят миллионы
Исследование: 4 из 10 младенцев не способны на
В Сети появились фотографии Дмитрия Дмитренко,
Сыну Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса дали
Сервис CloudFlare запустил приложение для iPhone,
Просмотреть все новости