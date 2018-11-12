Валерий Меладзе рассказал о совместной жизни с Альбиной Джанабаевой

Перед выступлением на кремлевской сцене артист и его жена дали большое интервью. Он рассказал, что вернувшаяся к выступлениям Альбина Джанабаева всячески поддерживает его. По словам Валерия Меладзе, после рождения сына Луки Джанабаева она могла стать домохозяйкой, но вместо этого успешно пережила декретный период и успела получить высшее психологическое образование. Певец не ограничивал супругу, дав ей возможность реализовать себя. Это позволило стать им единым целым.Кроме того, гармонию в семье артисты сохраняют благодаря тому, что часто обсуждают свои проблемы. Валерий Меладзе понял, что в совместной жизни не надо психовать, хлопать дверью или вынашивать внутри себя обиду. Этот путь ведет в никуда, все люди разные, но надо пересилить себя, чтобы первым после ссоры начать общение. Последнее время инициатором в этом деле выступает Альбина, что не может не радовать ее мужа.