Рэпер Тимати ради Анастасии Решетовой стал моделью

В публикации Анастасии Решетовой можно увидеть несколько фотографий, где каждый из молодых людей демонстрирует яркий пиджак. Рисунок напоминает стену, обрисованную краской из баллончика. Под своим постом дизайнер написала: «В Inhype доступны custom — пиджаки для мальчиков и девочек».Читатели блога Решетовой в большинстве своем раскритиковали увиденное. Кто-то назвал это «белибердой», а одна из подписчиц отметила, что такое ей не по душе, и сетовала на высокую цену. Однако нашлись и те, кто положительно отозвался о пиджаке, заявив, что рэперу он больше к лицу, чем его подруге.