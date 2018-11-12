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Рэпер Тимати ради Анастасии Решетовой стал моделью

Известный российский рэп-исполнитель Тимати стал моделью в новой коллекции Inhype, которую создала его возлюбленная Анастасия Решетова. Модель показала снимки фотосессии в своем блоге Instagram. Подписчики не слишком высоко оценили эту идею.

Рэпер Тимати ради Анастасии Решетовой стал моделью

В публикации Анастасии Решетовой можно увидеть несколько фотографий, где каждый из молодых людей демонстрирует яркий пиджак. Рисунок напоминает стену, обрисованную краской из баллончика. Под своим постом дизайнер написала: «В Inhype доступны custom — пиджаки для мальчиков и девочек».

Читатели блога Решетовой в большинстве своем раскритиковали увиденное. Кто-то назвал это «белибердой», а одна из подписчиц отметила, что такое ей не по душе, и сетовала на высокую цену. Однако нашлись и те, кто положительно отозвался о пиджаке, заявив, что рэперу он больше к лицу, чем его подруге.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:24

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