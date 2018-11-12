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Ксения Собчак и Маргарита Симоньян решили провести теледуэль

Популярная телеведущая Ксения Собчак и руководитель Russia Today Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы 10 ноября разразились потоком недовольств в адрес друг друга.

Все это привело к договоренности о проведении публичных дебатов между двумя журналистками.

Ксения Собчак и Маргарита Симоньян решили провести теледуэль

Ксения Собчак насмехалась на счет профессиональной деятельности Маргариты Симоньян. Начало спора положила запись, в тексте которой шла речь о том, что Собчак никакая журналистка. Ксения, в свою очередь, парировала тем, что Симоньян построила всю свою карьеру благодаря «постели». Также она припомнила взятое интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова, считая, что её за подобное невозможно назвать журналистом.

Ответ от Маргариты не заставил себя долго ждать, и она предложила пообщаться с Собчак при помощи детектора лжи. Также она заявила, что ее карьера развивалась под пулями в Чечне и Кодорском ущелье, и ни с одним из влиятельных политиков ее не связывала никакая другая связь, кроме профессиональной, и это Симоньян готова подтвердить через детектор.

Ксения похвалила соперницу за желание поддерживать модный тренд на дуэли и поблагодарила за то, что Симоньян не грозится сделать из нее фарш, намекая на тираду главы Росгвардии в адрес Алексея Навального, а просто предлагает дуэль.

Ксения Собчак и Маргарита Симоньян решили провести теледуэль

Симоньян припомнила, что в 2011 году Собчак не взяли на место руководителя RT. Ксения же не соглашается, что данное имело место быть и заявляет, что у нее нет и намека на зависть по отношению к нынешнему руководителю известного информресурса.

Сергей Минаев попытался примирить дам. Обратившись к Ксении, Сергей отметил, что Марго одна из тех, кто на рынке медиа достиг своих успехов в карьере «в полях», а не сидя в кабинетах, и не имея дружбы с влиятельными лицами мира сего или став чьей-то любовницей. Также Минаев добавил, что Симоньян за все годы заработала только на небольшой дом и маленькую пристройку к нему, причем только за полученные деньги от написанных сценариев.

Маргарита Симоньян смогла остаться человеком, к которому может обратиться за помощью каждый желающий, и она сделает все что в ее силах, чтобы помочь, о чем прекрасно должна знать сама Собчак, заключил Сергей Минаев.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:18

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