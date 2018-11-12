В России создали 3D-принтер для изготовления пирожных и тортов





Используя такой 3D-принтер, можно формировать абсолютно индивидуальные заказы, включая надписи, портреты, скульптуры. Авторами разработки являются инженеры компании ISL совместно с Центром аддитивных технологий, созданных на базе Госуниверситета пищевых производств. Устройство от повара не требует каких-либо кулинарных талантов. Оно может стать заменой опытному кондитеру в приготовлении разных гастрономических изысков. По словам разработчиков, основа устройства аналогична 3D-принтеру. В данном случае для модификации какого-либо определенного продукта требуется устанавливать разные детали. Эдуард Шибанов, являющийся одним из разработчиков принтера, отметил, что для шоколада использовали шестеренчатые, а также перистальтические насосы. По словам изобретателя, данные элементы намного точней в вопросе дозировки продукта. Это один из основных принципов в кулинарии.Авторами нового принтера отмечается, что его могут применять в нескольких областях. Такое устройство станет отличным помощником в различных ресторанах и кондитерских. Разработчики рассчитывают, что через 5-10 лет принтер получит широкое распространение.