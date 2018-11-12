Усталость, депрессия и рак: Избыток железа более опасен, чем его дефицит





В Британии 27-летняя женщина по имени Кэтрин Хью с подростковых лет страдала довольно странными болями в животе, пояснице, а также периодически отмечала у себя сильное выпадение волос. Кроме того, в студенческие годы пациентка подвергалась чрезмерной усталости и частым депрессиям, считая, что так на здоровье сказывается учёба. Постоянные визиты к врачу, которых за год насчитывалось порядка 30, заставили девушку задуматься о полном медицинском обследовании, которое подтвердило диагноз гемохроматоз. Избыток железа в организме является довольно тяжёлым состоянием, при котором больной испытывает периодические боли в самых разных частях тела. Наиболее часто недуг выражается в виде проблем с суставами, кожей, волосами, а также приводит к быстрой утомляемости, раздражительности и затяжным депрессиям.Врачи обеспокоены тем, что современные люди больше беспокоятся именно о дефиците железа в организме, игнорируя такую проблему, как его избыток. Здесь важно вовремя диагностировать гемохроматоз, ведь в случае его игнорирования может развиться даже рак печени и цирроз. Сейчас наиболее действенным методом лечения и поддержания здоровья при таком заболевании является процедура кровопускания, что заставляет кровь постоянно обновляться, снижая уровень содержащегося в ней железа.