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Ученые назвали признаки наступления ранней деменции

Врачи перечислили основные признаки, по которым можно распознать наступление ранней деменции. При своевременном начале лечения развитие болезни можно замедлить, пока не проявились явные и более тяжелые симптомы заболевания.

Ученые назвали признаки наступления ранней деменции

Так, одними из признаков приближения ранней деменции стали проблемы со сном (более 9 часов в стуки), высыпания на коже, приводящие к ее покраснению и появлению гнойников, а также потеря чувствительности к боли, холоду и теплу. Однако это только физические проявления деменции, психические нарушения еще более ярко выражены.

О старческом слабоумии могут говорить забывчивость: человек не может вспомнить информацию, которую он усвоил на днях. Пациент с подозрением на деменцию часто дезориентируется в пространстве и времени, у него меняется характер поведения: ранее спокойный человек становится грубым и наоборот. При появлении одного или нескольких признаков, ученые рекомендуют обратиться в больницу для проведения более точного обследования.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:00

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