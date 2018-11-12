Ученые назвали признаки наступления ранней деменции





Так, одними из признаков приближения ранней деменции стали(более 9 часов в стуки),, приводящие к ее покраснению и появлению гнойников, а такжек боли, холоду и теплу. Однако это только физические проявления деменции, психические нарушения еще более ярко выражены.О старческом слабоумии могут говорить: человек не может вспомнить информацию, которую он усвоил на днях. Пациент с подозрением на деменцию частов пространстве и времени, у него меняется: ранее спокойный человек становится грубым и наоборот. При появлении одного или нескольких признаков, ученые рекомендуют обратиться в больницу для проведения более точного обследования.