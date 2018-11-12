Сурков поздравил Пушилина и Пасечника с победой на выборах в ДНР и ЛНР





Как сообщил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в поздравительной телеграмме Сурков подчеркнул, что высокая явка на выборах показала всему миру, что «умный и гордый народ Донбасса верит в свои силы и может за себя постоять».Владислав Сурков выразил уверенность в том, что новые лидеры ДНР и ЛНР сделают все возможное, чтобы повысить уровень жизни населения и выполнить взятые республиками обязательства.