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Сурков поздравил Пушилина и Пасечника с победой на выборах в ДНР и ЛНР

Владислав Сурков, занимающий пост помощника президента РФ Владимира Путина, направил в адрес Дениса Пушилина и Леонида Пасечника поздравление с победой на выборах в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР.

Сурков поздравил Пушилина и Пасечника с победой на выборах в ДНР и ЛНР

Как сообщил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, в поздравительной телеграмме Сурков подчеркнул, что высокая явка на выборах показала всему миру, что «умный и гордый народ Донбасса верит в свои силы и может за себя постоять».

Владислав Сурков выразил уверенность в том, что новые лидеры ДНР и ЛНР сделают все возможное, чтобы повысить уровень жизни населения и выполнить взятые республиками обязательства.



 
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Политика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:59

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