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Отец Нюши лишился загранпаспорта и не может увидеть внучку

Известная российская певица Нюша не так давно стала молодой мамой, первые снимки малышки увидел новоиспеченный дедушка, отец артистки Владимир Шурочкин. Но приехать в Америку ему пока не удается, поскольку его заграничные документы были украдены.

Отец Нюши лишился загранпаспорта и не может увидеть внучку

Нюша к родам готовилась в Майами (США), где находилась последние несколько недель. Во время родов рядом был ее супруг Игорь Сивов, который позднее рассказал, что увиденное его очень впечатлило. Отец певицы стал самым первым, кто увидел фотографию внучки, по его мнению, она очень похожа на свою маму. Он признался в одном из интервью, что теперь испытывает огромную любовь и чувствует, как от счастья сзади у него выросли два крыла. Также он отметил, что уже приготовил много подарков для внучки, так как в глубине души хотел, чтобы родилась девочка. Хотя обрадовался бы в любом случае.

Но, к сожалению, мужчина не может лично поздравить молодую маму с прекрасным событием. Дело в том, что у него украли загранпаспорт с визой США, и теперь нужно совершить ряд мероприятий для восстановления документов. Однако Шурочкин надеется, что к концу года все же сможет навестить дочь и внучку за океаном.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:45

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