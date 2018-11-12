Татьяна Африкантова в Instagram по-хамски поздравила Романа Капаклы с днем рождения

«Бабуля вообще с ума сошла что ли? Как же так можно? А Марина куда смотрит? Это же нужно было так зятя поздравить..Ужассс!», «Африкантова-старшая страшная женщина оказывается! Но так все равно нельзя делать!», «Все равно бабулька не просто так именно такое пожелание написала! Наверное что-то от любимой дочурки узнала..» - продолжают писать в Сети.





Интернет-пользователи уже давно привыкли к тому, что родственница Марины Африкантовой довольно часто ведет себя, мягко говоря, неадекватно. Впрочем, многих фолловеров до сих пор удивляет то, что на выходки этой женщины продолжает закрывать глаза не только ее дочь, но и потенциальный зять – Роман Капаклы.Как бы там ни было, но мало кто ожидал, что недавняя выходка Татьяны Владимировны перейдет все рамки дозволенного. Как выяснилось, в день рождения возлюбленного своей старшей наследницы экс-звезда «Дома-2» разметила у себя на страничке в Instagram в сториз поздравление, которое продолжают обсуждать в Сети до сих пор, несмотря на то, что именинник праздновал свое день рождение 5 дней назад.Почему даже в день рождения без пяти минут зятя Татьяна Африкантова не смогла обойтись без насмешек и открытых оскорблений, пока непонятно, однако то, что женщина написала в своих поздравлениях, шокировало многих.Мать Марины назвала Романа «Коноплей», а вместо того, чтобы традиционно пожелать парню здоровья, любви и благополучия, благословила Капаклы на то, чтобы его причинное место наконец-таки «выросло».Нужно сказать, что сам Роман на подобный выпад своей потенциальной тещи никак не отреагировал. Многие пользователи Сети уверены, что это связано с тем, что Капаклы не хочет ругаться со своей избранницей из-за неадекватного поведения ее престарелой родственницы.