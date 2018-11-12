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Виталина Цымбалюк-Романовская спела с Прохором Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская спела дуэтом с Прохором Шаляпиным. Пианистка и выпускник «Фабрики звёзд» исполнили композицию под названием «Я больше не буду», которая была написана специально для них.

Виталина Цымбалюк-Романовская спела с Прохором Шаляпиным

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбарлюк-Романовская стали героями передачи «Прямой эфир» на канале «Россия-1», в студии приглашённые эксперты и гости обсудили одну из самых волнующих тем. Пианистка и певец в настоящее время записывают совместным дуэтом новую композицию, а спустя какое-то время на странице артиста в Instagram появился видеоролик. В описании к посту Шаляпин отметил, что они презентовали песню в гостином дворе на мероприятии «Русский силуэт».

В комментариях подписчики поздравили Прохора и Виталину с выходом новой композиции, при этом многие уже давно заподозрили, что у пары роман, но артисты эту информацию отрицают. На данный момент публикация набрала более 17 тысяч «лайков».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:30

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