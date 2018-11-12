АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Рост социального статуса женщины снижает статистику домашнего насилия
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Бабушка Натальи Водяновой отпраздновала день рождения в Париже

Недавно бабушка известной модели Натальи Водяновой Лариса Гавриловна отметила свой 89-й день рождения. Подарком внучки стало празднование этого события в кругу семьи в Париже.

Бабушка Натальи Водяновой отпраздновала день рождения в Париже

Наталья Водянова – известный ценитель семейных ценностей. Поэтому она не могла обойти стороной день рождения своей любимой бабушки и пригласила 89-летнюю именинницу в Париж. Водянова встречала любимую родственницу в аэропорту. По приезду в квартиру Натальи Ларису Гавриловну ожидало огромное количество подарков. Правнуки приготовили ей подарки, сделанные своими руками: рисунки, бусы, цветы. Именинница была поражена подарками и очень счастлива оказанному ей вниманию.

Модель опубликовала на своей странице в Instagram фото с праздничного мероприятия с именинницей в окружении членов семьи. Трогательно подписанный кадр не оставил равнодушными поклонников модели. Они оценили её преданность семейным ценностям и присоединились к поздравлениям Ларисе Гавриловне, отмечая её прекрасный для своего возраста вид.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали признаки наступления ранней
Исследование: Рост социального статуса женщины
Отец Нюши лишился загранпаспорта и не может
Парни из шоу «Замуж за Бузову» придут на концерт
Виталина Цымбалюк-Романовская спела с Прохором
Рэпер Тимати ради Анастасии Решетовой стал моделью
Бабушка Натальи Водяновой отпраздновала день
Ксения Собчак и Маргарита Симоньян решили
Xiaomi выпустила машинку для стрижки детских
Усталость, депрессия и рак: Избыток железа более
Татьяна Африкантова в Instagram по-хамски
У бывшей возлюбленной Владимира Высоцкого
Сурков поздравил Пушилина и Пасечника с победой
Снова вместе: Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев
Послеродовой депрессии больше подвержены женщины,
Российские дороги скоро заполонят миллионы
Исследование: 4 из 10 младенцев не способны на
В Сети появились фотографии Дмитрия Дмитренко,
Сыну Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса дали
Сервис CloudFlare запустил приложение для iPhone,
В супермаркетах Австралии женщина из мести
Поклонники подозревают у Эвелины Бледанс проблемы
Пережившего инсульт отца Анастасии Волочковой
Валерию Блюменкранцу не нравится, что Тата
На российском рынке подорожали несколько моделей
Гоген Солнцев на программе Андрея Малахова
Саша Черно появилась в эфире «Дома-2» в рваном
Театр кошек Юрия Куклачёва приносит ему двести
Около 11 миллионов детей погибнут от пневмонии к
Настасья Самбурская в шутку предложила в
Просмотреть все новости