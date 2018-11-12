Бабушка Натальи Водяновой отпраздновала день рождения в Париже

Наталья Водянова – известный ценитель семейных ценностей. Поэтому она не могла обойти стороной день рождения своей любимой бабушки и пригласила 89-летнюю именинницу в Париж. Водянова встречала любимую родственницу в аэропорту. По приезду в квартиру Натальи Ларису Гавриловну ожидало огромное количество подарков. Правнуки приготовили ей подарки, сделанные своими руками: рисунки, бусы, цветы. Именинница была поражена подарками и очень счастлива оказанному ей вниманию.Модель опубликовала на своей странице в Instagram фото с праздничного мероприятия с именинницей в окружении членов семьи. Трогательно подписанный кадр не оставил равнодушными поклонников модели. Они оценили её преданность семейным ценностям и присоединились к поздравлениям Ларисе Гавриловне, отмечая её прекрасный для своего возраста вид.