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Xiaomi выпустила машинку для стрижки детских волос - Xiaomi Kiddies Hair Clipper

Китайской компанией Xiaomi была выпущена машинка для стрижки детских волос - Xiaomi Kiddies Hair Clipper. С её помощью в домашних условиях родители смогут с лёгкостью смоделировать прическу своих чад.

Xiaomi выпустила машинку для стрижки детских волос - Xiaomi Kiddies Hair Clipper

Китайское устройство аккуратно стрижёт тонкие волосы ребенка, исключая их вырывание и закусывание. Машинка оборудована двойным особенным моторчиком. Его уровень шума составляет только 55 децибел. Благодаря этому дети не будут пугаться либо отвлекаться во время стрижки. Главной особенностью Xiaomi Kiddies Hair Clippe является то, что машинка обладает способностью засасывать состриженные волосы. Вследствие этого дети не испытывают страх, когда видят, как падают волосы с их головы. Машинка в продажу поступит с насадками 3/6, а также 6/12 мм. Это устройство выполнили в корпусе, полностью защищенном от попадания влаги. Вследствие этого после использования его легко можно сполоснуть, а также просушить.

На днях была получена информация, что смартфоны марки iPhone, которые будут выпускать в следующем году, наделят большим количеством антенн.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:10

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