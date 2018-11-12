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Послеродовой депрессии больше подвержены женщины, родившие сыновей

Ученые из Кентского университета (Великобритания) провели анализ данных 296 рожениц и выяснили, что у женщины, родившей на свет сына, появление послеродовой депрессии равна 79%. Результаты опубликованы в журнале Social Science & Medicine.

Послеродовой депрессии больше подвержены женщины, родившие сыновей

Авторы исследования считают, что пол будущего ребенка напрямую связан с данным психологическим расстройством. Дело в том, что организм женщины, вынашивающей мальчика, в большей степени подвергается воспалительным процессам, нежели у женщины, ожидающей девочку. Они и провоцируют появление недуга в будущем. А роды, где были различные осложнения, увеличивают риск послеродовой депрессии почти на 174%.

Однако ученые нашли способы, которые заблаговременно могут обнаружить у будущей мамы предпосылки к данному расстройству, чтобы посоветовать оптимальную профилактику. А чтобы избежать депрессии, молодой маме следует помогать управляться с ребенком в первые месяцы его жизни.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:40

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