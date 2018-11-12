АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Рост социального статуса женщины снижает статистику домашнего насилия
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

У бывшей возлюбленной Владимира Высоцкого отказывают ноги

У одной из возлюбленных известного советского актёра и певца Владимира Высоцкого актрисы Татьяны Иваненко серьёзные проблемы со здоровьем. Женщина осталась одна, и у неё отказывают ноги.

У бывшей возлюбленной Владимира Высоцкого отказывают ноги


Владимиру Высоцкому приписывали в своё время романы с большим количеством женщин. Одной из них была актриса Татьяна Иваненко, которая, по словам самой актрисы, родила Высоцкому дочь Анастасию, так и не признанную им.

Иваненко с Высоцким познакомились, играя в театре на Таганке. Татьяна очень понравилась певцу, между ними завязались романтические отношения, замеченные всеми коллегами по работе. Спустя какое-то время Иваненко забеременела, и её беременность, что вполне естественно, коллеги связали с Высоцким. Многие предполагали скорую свадьбу знаменитостей, но её не последовало. Кроме того, Владимир Семёнович не признал Анастасию, а после его смерти Иваненко не предпринимала попыток доказать его отцовство.

Сейчас Татьяна Иваненко живёт в одной из многоэтажек в спальном районе столицы. Её крайне редко видят соседи, она практически не общается с журналистами. Живущие по соседству отмечают, что давно не видели у неё гостей, и даже дочь с внучкой – редкие посетители. Не так давно одному из журналистов всё же удалось дозвониться Иваненко, и она рассказала ему, что ей очень плохо, у неё болят ноги, и она не может даже стоять.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали признаки наступления ранней
Исследование: Рост социального статуса женщины
Отец Нюши лишился загранпаспорта и не может
Парни из шоу «Замуж за Бузову» придут на концерт
Виталина Цымбалюк-Романовская спела с Прохором
Рэпер Тимати ради Анастасии Решетовой стал моделью
Бабушка Натальи Водяновой отпраздновала день
Ксения Собчак и Маргарита Симоньян решили
Xiaomi выпустила машинку для стрижки детских
Усталость, депрессия и рак: Избыток железа более
Татьяна Африкантова в Instagram по-хамски
У бывшей возлюбленной Владимира Высоцкого
Сурков поздравил Пушилина и Пасечника с победой
Снова вместе: Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев
Послеродовой депрессии больше подвержены женщины,
Российские дороги скоро заполонят миллионы
Исследование: 4 из 10 младенцев не способны на
В Сети появились фотографии Дмитрия Дмитренко,
Сыну Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса дали
Сервис CloudFlare запустил приложение для iPhone,
В супермаркетах Австралии женщина из мести
Поклонники подозревают у Эвелины Бледанс проблемы
Пережившего инсульт отца Анастасии Волочковой
Валерию Блюменкранцу не нравится, что Тата
На российском рынке подорожали несколько моделей
Гоген Солнцев на программе Андрея Малахова
Саша Черно появилась в эфире «Дома-2» в рваном
Театр кошек Юрия Куклачёва приносит ему двести
Около 11 миллионов детей погибнут от пневмонии к
Настасья Самбурская в шутку предложила в
Просмотреть все новости