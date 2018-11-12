У бывшей возлюбленной Владимира Высоцкого отказывают ноги





Владимиру Высоцкому приписывали в своё время романы с большим количеством женщин. Одной из них была актриса Татьяна Иваненко, которая, по словам самой актрисы, родила Высоцкому дочь Анастасию, так и не признанную им.Иваненко с Высоцким познакомились, играя в театре на Таганке. Татьяна очень понравилась певцу, между ними завязались романтические отношения, замеченные всеми коллегами по работе. Спустя какое-то время Иваненко забеременела, и её беременность, что вполне естественно, коллеги связали с Высоцким. Многие предполагали скорую свадьбу знаменитостей, но её не последовало. Кроме того, Владимир Семёнович не признал Анастасию, а после его смерти Иваненко не предпринимала попыток доказать его отцовство.Сейчас Татьяна Иваненко живёт в одной из многоэтажек в спальном районе столицы. Её крайне редко видят соседи, она практически не общается с журналистами. Живущие по соседству отмечают, что давно не видели у неё гостей, и даже дочь с внучкой – редкие посетители. Не так давно одному из журналистов всё же удалось дозвониться Иваненко, и она рассказала ему, что ей очень плохо, у неё болят ноги, и она не может даже стоять.