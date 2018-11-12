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В супермаркетах Австралии женщина из мести прятала швейные иглы в клубнику
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В супермаркетах Австралии женщина из мести прятала швейные иглы в клубнику

В супермаркетах Австралии 50-летняя женщина прятала швейные иглы в клубнику для продажи. Полиция предполагает, что подозреваемая делала это из мести, так как ранее была руководителем фермы Berryliclos и Berry Obsession в Вамуране.

В супермаркетах Австралии женщина из мести прятала швейные иглы в клубнику

В Австралии большинство фермеров вынуждены массово отзывать партии клубники из супермаркетов, так как известны уже более 100 случаев, когда покупатели находили в ягодах посторонние предметы. Оказалось, что 50-летняя Мой Ут Тринь, являющаяся в прошлом руководителем фермы Berryliclos и Berry Obsession в Вамуране, из мести своим бывшим конкурентам помещала в клубнику швейные иглы. В настоящий момент никто из покупателей о травмах не заявлял. Полиция провела тщательное расследование, по результатам которого подозреваемая уже задержана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Дополнительно отмечается, что единственными жертвами 50-летней экс-предпринимательницы, которая прятала швейные иглы в клубнику в супермаркетах, стали сами производители ягод, вынужденные в целях безопасности покупателей отозвать крупные партии урожая. В настоящий момент известно о семи крупных торговых точках с испорченным иглами товаром. Покупателям же эксперты рекомендуют перестраховаться и разрезать клубнику перед тем, как употреблять в пищу.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:55

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