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Сыну Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса дали тройное имя

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и ее муж, в прошлом талантливый гонщик Джеймс Мэттьюс, долгое время скрывали имя своего новорожденного сына. Теперь известно, что оно состоит сразу из трех. По мнению общественности, каждое имя имеет свою историю.

Сыну Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса дали тройное имя

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс стали родителями около месяца назад, а сообщить, как они назвали первенца, решились только сейчас. Если верить официальным источникам, их наследник теперь носит имя Артур Майкл Уильям. Имя Артур популярно среди родственников английской королевы, таким образом, молодая мама подчеркнула с ними родство. Что же касается Майкла, то предположительно, супруги хотели почтить память ее дедушки, а также погибшего 19 лет назад младшего брата Мэттьюса, неудачно взбиравшегося на знаменитую гору Эверест.

Имя Уильям несет в себе более глубокий смысл, предполагают представители прессы. Возможно сам принц Уильям (супруг Кэтрин Миддлтон) удостоится чести стать крестным отцом. Кто же станет крестной матерью, пока остается тайной.



 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:22

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