АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В супермаркетах Австралии женщина из мести прятала швейные иглы в клубнику
EUR 75.81 USD 66.85
Курс валют на 10.11.2018

Валерию Блюменкранцу не нравится, что Тата Абрамсон бросает дочь и развлекается с мужчинами

Валерий Блюменкранц рассказал, какой аморальный образ жизни ведет его бывшая супруга Тата Абрамсон.

Не секрет, что Валерию Блюменкранцу и Тате Абрамсон не удалось построить счастливую семью вне Периметра. Не помогло экс-влюбленным наладить отношения и возвращение на реалити-шоу «Дом-2». А несколько недель назад парочка и вовсе перестала быть законными супругами.

Валерию Блюменкранцу не нравится, что Тата Абрамсон бросает дочь и развлекается с мужчинами

Только вот на этом конфликты бывших супругов не закончились. Как выяснилось, Валерию не нравится то, что Тата довольно часто оставляет их общую наследницу на чужих людей, ведь девушка предпочитает отправиться в ночной клуб, где она будет развлекаться с разными мужчинами, отказываясь проводить время с маленькой Бетти.

По словам Блюменкранца, его экс-супруге следует меньше времени тратить на вечеринки и различные тусовки и больше уделять его малышке, которая на данный момент больше всего нуждается во внимании своей мамы.

Впрочем, саму Абрамсон претензии ее бывшего возлюбленного не устраивают, ведь блондинка считает себя красивой и свободной девушкой, которой хочется в полной мере насладиться своей свободной от супружеских обязанностей жизнью.

Валерию Блюменкранцу не нравится, что Тата Абрамсон бросает дочь и развлекается с мужчинами

В итоге сейчас Тата и Валерий снова скандалят, что может, по словам участника «Дома-2», привести к тому, что его опять лишат возможности общаться с дочерью. В очередном прямом эфире в личном микроблоге Блюменкранц заявил поклонникам, что его «бесит» то, что Абрамсон проводит время с мужчинами.

«Меня очень беспокоит то, что часто ребенок остается без внимания Таты. Я ей об этом не единожды уже говорил! Она проводит время с мужчинами, а Бетти там с кем-то непонятным остается..Меня очень сильно это бесит!» - подчеркнул Валерий.

Также Блюменкранц отметил, что не против личной жизни Таты, но он не готов спокойно наблюдать за тем, как его бывшая супруга «наплевала» на маленькую Бетти. В свою очередь, Абрамсон по-прежнему недовольна тем, какие претензии выдвигает ей экс-избранник, и заявляет, что не заслуживает подобных выпадов в свой адрес.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились фотографии Дмитрия Дмитренко,
Сыну Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса дали
Сервис CloudFlare запустил приложение для iPhone,
В супермаркетах Австралии женщина из мести
Поклонники подозревают у Эвелины Бледанс проблемы
Пережившего инсульт отца Анастасии Волочковой
Валерию Блюменкранцу не нравится, что Тата
На российском рынке подорожали несколько моделей
Гоген Солнцев на программе Андрея Малахова
Саша Черно появилась в эфире «Дома-2» в рваном
Театр кошек Юрия Куклачёва приносит ему двести
Около 11 миллионов детей погибнут от пневмонии к
Настасья Самбурская в шутку предложила в
Миллиардер Юрий Мильнер вложит 100 миллионов
В «Связном» можно приобрети Samsung Galaxy Note 9
Антон Гусев в Instagram показал процесс своей
Светлана Лобода на концерте в Германии показала
Беременная Меган Маркл появилась на поминальной
В Китае пожилая попрошайка оказалась долларовой
В Калифорнии сгорел дом актера Джерарда Батлера
Meizu X8 выйдет в градиентной версии расцветки
Вторая авария на трубопроводе под Саратовом
Анна Хилькевич смогла вернуть прежнюю фигуру
Ксения Собчак поменяла свое мнение о детях
В двух категориях автомобили Alfa Romeo признаны
На острове Самуи Дана Борисова отметила полтора
На выборах в ДНР и ЛНР лидируют Пушилин и Пасечник
Возле Окинавы американский авианосец Ronald
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной купила
Дмитрий Саблин стал наблюдателем от России на
Просмотреть все новости