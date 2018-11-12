Валерию Блюменкранцу не нравится, что Тата Абрамсон бросает дочь и развлекается с мужчинами

«Меня очень беспокоит то, что часто ребенок остается без внимания Таты. Я ей об этом не единожды уже говорил! Она проводит время с мужчинами, а Бетти там с кем-то непонятным остается..Меня очень сильно это бесит!» - подчеркнул Валерий.





Не секрет, что Валерию Блюменкранцу и Тате Абрамсон не удалось построить счастливую семью вне Периметра. Не помогло экс-влюбленным наладить отношения и возвращение на реалити-шоу «Дом-2». А несколько недель назад парочка и вовсе перестала быть законными супругами.Только вот на этом конфликты бывших супругов не закончились. Как выяснилось, Валерию не нравится то, что Тата довольно часто оставляет их общую наследницу на чужих людей, ведь девушка предпочитает отправиться в ночной клуб, где она будет развлекаться с разными мужчинами, отказываясь проводить время с маленькой Бетти.По словам Блюменкранца, его экс-супруге следует меньше времени тратить на вечеринки и различные тусовки и больше уделять его малышке, которая на данный момент больше всего нуждается во внимании своей мамы.Впрочем, саму Абрамсон претензии ее бывшего возлюбленного не устраивают, ведь блондинка считает себя красивой и свободной девушкой, которой хочется в полной мере насладиться своей свободной от супружеских обязанностей жизнью.В итоге сейчас Тата и Валерий снова скандалят, что может, по словам участника «Дома-2», привести к тому, что его опять лишат возможности общаться с дочерью. В очередном прямом эфире в личном микроблоге Блюменкранц заявил поклонникам, что его «бесит» то, что Абрамсон проводит время с мужчинами.Также Блюменкранц отметил, что не против личной жизни Таты, но он не готов спокойно наблюдать за тем, как его бывшая супруга «наплевала» на маленькую Бетти. В свою очередь, Абрамсон по-прежнему недовольна тем, какие претензии выдвигает ей экс-избранник, и заявляет, что не заслуживает подобных выпадов в свой адрес.